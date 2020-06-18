Митрополит Симеон, одним из первых поддержавший создание ПЦУ, заболел коронавирусом

Украина

Митрополит Винницкий и Барский Православной церкви Украины Симеон получил положительный результат теста на COVID-19. По информации винницкого интернет-ресурса Vinbazar, тест священнослужитель сдал в рамках длительного лечения от хронического заболевания.

Как сообщил секретарь епархии Владислав Демченко, в настоящее время митрополитен переведен в специализированное медзаведение, где ему оказывают профильную помощь при COVID-19.

Состояние Симеона оценивается как нормальное.

В Винницко-Барской епархии объяснили инфицирование митрополита ростом случаев заражения коронавирусом в целом по стране и в Винницкой области в целом.

«Просим молитв за нашего Архипастыря и передаем всем, кто молится и переживает за митрополита Симеона, его благодарность и архипастырское благословение», — заявили представители епархии.

Там также отметили, что в связи с болезнью митрополита все его контактные лица, включая священнослужителей кафедрального собора, сдали тесты на коронавирус, а в помещениях храма были проведены необходимые дезинфекционные мероприятия.

Напомним, в декабре 2019 года Симеон стал одним из двух партиархов УПЦ Московского партиархата, поддержавших решение о создании Православной церкви Украины и прибыл на объединительный Архиерейский собор в Киев. А уже через несколько дней жители Винницы ярко приветствовали решение Симеона о переходе в Православную церковь Украины. «ФАКТЫ» публиковали видео из Свято-Преображенского собора.



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