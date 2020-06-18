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Происшествия

Оставил документы, деньги и телефон: в Польше ищут таинственно исчезнувшего украинского программиста

17:29 18 июня 2020
Полиция

Полиция Вроцлава уже пять дней разыскивает 23-летнего украинца Владислава Щура, который пропал в субботу, 13 июня. Ранее в этой стране украинец погиб от рук соотечественника.

Как сообщил Укринформу представитель пресс-службы полиции Вроцлава Кшиштоф Марциян, в поисках задействованы также спасатели.

«Полиция со спасателями несколько дней ведет поиски в районе острова Тамка, поскольку именно там его видели в последний раз», — сказал Марциян.

При содействии генконсульства Украина родители парня, несмотря на карантинные ограничения, приехали во Вроцлав. По их словам, Владислав работает программистом в одной из местных IT-компаний. Он исчез после отдыха с друзьями в одном из баров в центре Вроцлава.

В баре остались личные вещи Владислава: документы, телефон, деньги.

Ранее сообщалось, что в Польше украинца подозревают в подготовке теракта.

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