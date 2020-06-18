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Умерла сестра Джона Кеннеди (фото)
В США скончалась Джин Кеннеди-Смит — она была последней остававшейся в живых сестер и братьев 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого 22 ноября 1963 года. Как сообщает The New York Times, Джин скончалась у себя дома в Нью-Йорке в возрасте 92 лет. Причина смерти не сообщается. Дочь покойной, Ким Смит, сказала, что ее мать «прожила удивительную жизнь».
В 1993 году, во время президентства Билла Клинтона, Джин Кеннеди Смит была назначена послом в Ирландию. Она играла ключевую роль в мирном урегулировании конфликта в Северной Ирландии, охваченной в то время волнениями на религиозной почве, когда в стычках погибли более 3000 человек. В знак признательности президент Ирландии Мэри Макэлис в 1998 году присвоила ей почетное ирландское гражданство.
Кеннеди-Смит является основателем Very Special Arts (VSA), международно признанной некоммерческой организации, посвященной созданию общества, где люди с ограниченными возможностями могут заниматься любыми видами искусства. В 2011 году президент Барак Обама наградил ее Президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой страны, за ее работу в VSA.
В 1956 году Джин вышла замуж за финансового советника клана Кеннеди и будущего организатора предвыборных президентских кампаний Джона и Роберта Кеннеди Стивена Смита. В браке родилось двое сыновей — Стивен, который стал юристом, и Уильям, выбравший карьеру врача. Супруги также удочерили двух девочек — Аманду и Ким. Супруг Джин умер от рака в 1990 году.
В 2016 году она опубликовала воспоминания «The Nine of Us» («Нас было девять». У известного американского политика Джозефа Кеннеди-старшего и Розы Фицджеральд, дочери первого мэра Бостона, всего было девять детей.
Старший сын, Джозеф Кеннеди-младший погиб на войне. Кэтлин Кеннеди разбилась в авиакатастрофе во Франции в 1948 году. Джон Кеннеди был убит в 1963 году, а сенатор Роберт Кеннеди — в 1968 году.
Розмари Кеннеди, у которой с рождения было отставание в развитии, по настоянию отца в возрасте 23 лет перенесла префронтальную лоботомию, после чего ее умственные возможности снизились до уровня двухлетнего ребенка. Она умерла в 2005 году.
В 2006 году скончалась Патриция Хелен Кеннеди-Лоуфорд — актриса, светская львица и меценат.
В 2009 году не стало Юнис Кеннеди-Шрайвер — политической и общественной активистки, матери Марии Шрайвер — бывшей жены Арнольда Шварценеггера. В том же году умер Эдвард Кеннеди, который был сенатором от Массачусетса в течение 47 лет.
Некоторые считают, что над кланом Кеннеди тяготеет проклятие. Многие члены этой семьи трагически погибли. Так, в апреле «ФАКТЫ» писали о гибели внучки Джона Кеннеди и ее восьмилетнего сына.
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