Смогут ли банки штрафовать людей за долги по кредитам

Деньги

На днях Верховная Рада Украины внесла в Хозяйственный кодекс изменения, согласно которым банкам запрещено взимать штрафы, неустойку, пеню за просрочку платежей, накопленную как за время карантина, так и в 30-дневный период после его окончания. Если раньше такие ограничения действовали на уровне постановлений правительства и Национального банка, то теперь они закреплены законодательно. Однако остается немало вопросов относительно того, как нормы нового закона будут применяться и что делать должникам, если их права нарушаются банком.

«В период действия карантина банкам и финансовым компаниям запрещено поднимать процентные ставки по кредитам»

Рассказать подробнее о нормах нового закона «ФАКТЫ» попросили управляющего партнера Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидата экономических наук Евгения Невмержицкого.

— В каких случаях банкам запрещено штрафовать заемщиков согласно данному законопроекту?

— Банкам запрещено налагать санкции в период действия карантина без указания ограничительных условий, то есть это касается всех заемщиков. Такой подход является логичным, так как последствия карантина затронули абсолютно всех без исключения.

— На какие именно штрафные санкции распространяются нормы законопроекта?

— Запрещено штрафовать за просрочку платежей по потребительским, а также ипотечным кредитам. И об этом банки должны информировать клиентов.

— Могут ли банки изменять, в частности, повышать процентные ставки в период карантина?

— Нет. В период действия карантина банкам и другим кредиторам, в том числе и различным финансовым компаниям, запрещено поднимать процентные ставки по кредитным договорам.

— Смогут ли банки начислять штрафные санкции, так сказать, задним числом? То есть после снятия карантина за период карантина. Ведь у многих заемщиков за это время долги еще вырастут?

— Начислять штрафы и применять финансовые санкции задним числом банки не имеют права согласно требованиям законодательства. Я не думаю, что возникнет проблема по начислению банками штрафов за невыполнение или несвоевременное выполнение своих долговых обязательств клиентами и она будет носить массовый характер. Однако единичные прецеденты могут быть. В данной ситуации клиентам стоит активно отстаивать свои права — путем жалоб регулятору, судебных исков.

Правда, до сих пор созданное специализированное подразделение НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг не демонстрирует качественной работы. Также судебная система не стала работать лучше, суды всё еще завалены массой исков, которые не рассматриваются ввиду чрезмерной загрузки учреждений. Поэтому следует признать опасность начисления неправомерных санкций банками за период карантина, и решение данной проблемы лежит на плечах самих клиентов.

Могу только повторить, что людям необходимо использовать все методы защиты своих прав. И если НБУ игнорирует жалобы клиентов или пишет отписки, то стоит игнорировать незаконные требования банков или финансовых компаний, четко отстаивая свою позицию в письменном виде, хотя бы в переписке с самим банком-нарушителем. Банк также понимает, что отстоять неправомерную позицию в суде будет дороже и малоперспективно, поэтому, скорее всего, уступит и откажется от неправомерных требований.

Действенный способ — перейти в другой банк, что и будут делать люди. А потеря клиента является самым ощутимым наказанием для банка, который неправомерно использует свое положение. Поэтому не следует спешить с оплатой неправомерно начисленных штрафов с целью сохранения отношений, на что банки-нарушители и рассчитывают.

«Клиентам следует искать решение проблемы совместно с банком в индивидуальном порядке»

— Как банк будет определять, какая именно задолженность относится к периоду карантина?

— Карантинные меры имеют четкие периоды, установленные Кабинетом министров Украины. Однако финансовые сложности, возникшие у клиентов банков и финансовых компаний по причине карантинных мер, не исчезают по чьему-то решению, сразу после прекращения карантина или ослабления. Для этого и установлен период «после» (для восстановления финансового положения), в течение которого нельзя начислять штрафы.

Эти финансовые сложности также не обязательно исчезнут у всех клиентов и после истечения законодательно установленного срока после карантина, в который нельзя начислять штрафы. Более того, у большинства клиентов именно такая ситуация и будет. Поэтому им следует искать решение совместно с банком в индивидуальном порядке, делая акцент на уплату основного долга. В профессиональные задачи банка входит умение отличать благонадежного клиента, который намерен качественно выполнять свои обязательства, от заемщика, который намеренно использует ситуацию с пандемией для задержки платежей.

Самым правильным решением для банков было бы отказаться от каких-либо штрафов за задержки платежей до конца года и стараться помогать клиентам восстановить свое финансовое положение. Согласно сложившейся судебной практике, в большинстве случаев при судебном разбирательстве, даже не в период пандемии, банку удается получить судебное решение в свою пользу по оплате основного дола и процентов без штрафов. А в настоящее время о взыскании штрафов за задержку платежей через суд банкам следует забыть.

— Смогут ли должники, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации из-за карантина, рассчитывать на реструктуризацию долга?

— Реструктуризация долга является самым эффективным и правильным решением в такой ситуации. При этом законодательно невозможно определить общие правила для всего рынка по реструктуризации задолженности, потому что в каждом конкретном случае решение зависит от кредитоспособности клиента, его желания добросовестно выполнять свои обязательства, предыдущей кредитной истории.

Профессионализм банка или другого финансового кредитора и состоит в том, чтобы эффективно вести кредитную политику, которая заключается в умении индивидуально оценивать кредитные риски с помощью широкого перечня процедур, а не автоматически начислять штрафы, не разбираясь в причинах задержки платежей. Также следует отметить, что в Украине уже более 14 лет работает институт кредитных бюро с самым высоким качеством услуг на международном уровне. Это означает, что банки имеют очень обширную информацию о кредитных историях клиентов, которую они могут и обязаны использовать для качественного кредитования. Ни в коем случае качество кредитования не заключается в автоматическом начислении штрафов. Кредитная история клиента дает достаточно подробную характеристику его предыдущей платежной дисциплины, на основании чего можно делать выводы об условиях реструктуризации долгов. Чем лучше предыдущая кредитная история, тем более выгодные условия реструктуризации должны предложить клиенту. Как и сам факт рассмотрения вопроса о реструктуризации зависит от кредитной истории. Банков, которые не изучают кредитную историю и не учитывают ее во взаимоотношениях с клиентами, следует избегать ввиду их низкой профессиональной компетенции и отдавать предпочтение тем, которые способны ценить благонадежных клиентов на основании их кредитной истории.

Качественная работа кредитных бюро и банков стимулирует клиентов вовремя выполнять свои кредитные обязательства. В Украине достаточно банков, которые умеют качественно выполнять свою работу, этим банкам и следует отдавать предпочтение. С другой стороны, следует покидать банки, использующие тяжелое финансовое положение клиентов, возникшее не по их вине, для неправомерной выгоды, — подытожил Евгений Невмержицкий

Стоит отметить, что государство также пытается решить проблему задолженности за жилищно-коммунальные услуги, правда, весьма оригинально. Так, 20 мая Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым исполнительным службам хотят разрешить взламывать двери в квартирах неплательщиков и отключать их от коммунальных услуг.

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