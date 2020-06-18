Украина

У украинских туристов в Турции не будут требовать результатов теста на коронавирус, — посол

Турция будет готова принимать туристов из Украины с 1 июля, при этом от украинцев не будут требовать прохождения самоизоляции и результатов теста на коронавирус. Напомним, в Египте, который также открывает свои курорты с 1 июля, туристам понадобятся результаты ПЦР-теста.

Как заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции Ягмуром Ахметом Гюльдере министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, готовность совершать полеты в Турцию с 1 июля задекларировали украинские авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose.

Напомним, с 1 июля украинцы также могут полететь на отдых в Грузию.

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