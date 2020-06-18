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Украина

Прокуратура закрыла три дела против Порошенко: стало известно, почему

21:21 18 июня 2020
Прокуратура закрыла три дела против Порошенко: стало известно, почему

Прокуратура закрыла три уголовные производства, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом на брифинге 18 июня сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Напомним, 18 июня стало известно об открытии в отношении пятого президента еще одного уголовного дела.

Речь идет о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, о вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева, и о назначении членов Высшего совета правосудия.

Все уголовные производства были внесены в Единый реестр досудебных расследований по заявлению юриста Андрея Портнова.

По словам генпрокурора, все производства закрыты в связи с отсутствием состава преступления.

Венедиктова также подчеркнула, что уголовное производство, в рамках которого Порошенко сообщили о подозрении, было начато по заявлению главы Службы внешней разведки.

Напомним, в четверг, 18 июня, суд должен был избрать пятому президенту меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Однако заседание отложили до 1 июля.

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