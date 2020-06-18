- 21:21 Прокуратура закрыла три дела против Порошенко: стало известно, почему
- 20:58 У украинских туристов в Турции не будут требовать результатов теста на коронавирус, — посол
- 20:37 Под Москвой поезд насмерть сбил актрису из "Белого солнца пустыни"
- 20:03 За сутки — 22 самолета из "коронавирусной" Москвы: в Крыму бьют тревогу из-за ситуации с COVID-19
- 19:57 В ГБР рассказали подробности «религиозного» дела против Порошенко
- 19:31 Пробки на дорогах Киева установили европейский рекорд
- 19:21 Трехкратный олимпийский чемпион умер в 47 лет
- 19:14 Доказательства для Гааги: переброску российской военной техники на Донбасс удалось снять с беспилотника
- 19:02 Праздник Святейшего Сердца Иисуса: как католики отмечают торжество
- 18:51 Украину внесли в ТОП-20 самых опасных стран мира
- 18:45 Тела хранить негде: в Одессе собирают деньги на морозильную камеру для морга «коронавирусной» больницы
- 18:31 В Раде заступились за банкротов, накопивших долги на карантине: что решили нардепы
Прокуратура закрыла три дела против Порошенко: стало известно, почему
Прокуратура закрыла три уголовные производства, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом на брифинге 18 июня сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Напомним, 18 июня стало известно об открытии в отношении пятого президента еще одного уголовного дела.
Речь идет о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции, о вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева, и о назначении членов Высшего совета правосудия.
Все уголовные производства были внесены в Единый реестр досудебных расследований по заявлению юриста Андрея Портнова.
По словам генпрокурора, все производства закрыты в связи с отсутствием состава преступления.
Венедиктова также подчеркнула, что уголовное производство, в рамках которого Порошенко сообщили о подозрении, было начато по заявлению главы Службы внешней разведки.
Напомним, в четверг, 18 июня, суд должен был избрать пятому президенту меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Однако заседание отложили до 1 июля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..