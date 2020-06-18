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Гламур

Брутальный шиномонтажник: известный телеведущий оголился на фото

23:46 18 июня 2020
Алексей Суханов

Ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов, раскрывший ранее «ФАКТАМ» свой фирменный рецепт окрошки, удивил сексуальным образом. Он опубликовал на своей странице в Instagram архивное фото, на котором позирует обнаженным, в одних лишь ботинках, в образе брутального шиномонтажника. Тело Суханова покрыто моторным маслом, а интимные места он прикрывает шиной.

«Было дело», — коротко подписал Алексей фото, не став объяснять, при каких обстоятельствах и когда оно было сделано. Ведущий отметил, что ранее испытывал чувство собственного превосходства.

«Был у меня такой грешок, как гордыня. Но я с ним расстался, когда мне было года 23−24. Слава Богу, это было очень краткое знакомство. Но если замечу, что близкий мне человек становится высокомерным, постараюсь сделать так, чтобы он увидел себя со стороны. И сам люблю, когда друзья обращают внимание на какие-то мои проблемы и недостатки. А их у меня немало, поверьте»", — рассказал ведущий канала «Украина».

Суханов убежден, что учить жизни кого-либо не стоит.

«Исповедую принцип „Не суди, да не судим будешь“. И потом, кто я такой, чтобы кого-то в чем-то упрекать? Человек сам выбирает свой путь, справляется или не справляется. Но задача каждого — работать над собой», — прокомментировал Алексей Суханов.

Ранее его коллега, ведущий шоу «МастерШеф» на канале СТБ Эктор Хименес-Браво удивил обнаженным постельным фото.

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