«Срамота!» Звезду украинского телевидения раскритиковали за голое фото

Шоу-бизнес

Популярный телеведущий, звезда и судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который недавно поразил всех своим решением, возмутил пользователей Instagram.

Он опубликовал фрагмент интервью о своем идеале женщины и проиллюстрировал все обнаженным фото.

Интересно, что это фото Эктор публиковал не так давно и собрал много восхищенных комментариев. Но сейчас люди не стали писать слова восхищения и комплименты. Хименеса-Браво просто раскритиковали.

«Теперь вся Украина знает, что Эктор спит без труселей! Спасибо за интимные подробности!», «Срамота!», «Вот момент, когда в кителе сексуальнее, чем без него», «Зачем? Как теперь смотреть „МастерШеф“», «Ого! Эктор!!! Я не ожидала от вас такого! Вы создали очень серьезный образ. И такая вольность удивляет», — пишут подписчики кулинара.

Некоторые подписчики считают, что на Эктора плохо повлиял карантин.

Кстати, недавно в сети появилось фото голого Александра Цекало.

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