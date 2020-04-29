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«Срамота!» Звезду украинского телевидения раскритиковали за голое фото
Популярный телеведущий, звезда и судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который недавно поразил всех своим решением, возмутил пользователей Instagram.
Он опубликовал фрагмент интервью о своем идеале женщины и проиллюстрировал все обнаженным фото.
Интересно, что это фото Эктор публиковал не так давно и собрал много восхищенных комментариев. Но сейчас люди не стали писать слова восхищения и комплименты. Хименеса-Браво просто раскритиковали.
«Теперь вся Украина знает, что Эктор спит без труселей! Спасибо за интимные подробности!», «Срамота!», «Вот момент, когда в кителе сексуальнее, чем без него», «Зачем? Как теперь смотреть „МастерШеф“», «Ого! Эктор!!! Я не ожидала от вас такого! Вы создали очень серьезный образ. И такая вольность удивляет», — пишут подписчики кулинара.
Некоторые подписчики считают, что на Эктора плохо повлиял карантин.
Кстати, недавно в сети появилось фото голого Александра Цекало.
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