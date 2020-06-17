За уши не оттащишь: любимый рецепт окрошки от Алексея Суханова

Книга рецептов

Популярный украинский телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов признался «ФАКТАМ», что не представляет лета без своего любимого супа.

— Я с нетерпением жду первых овощей с грядок, чтобы начать делать окрошку, — рассказал ведущий ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Украина». — Обычно раз в неделю хожу на рынок за продуктами. Выбираю раннее утро, когда все овощи только-только сорваны с грядок и еще мокрые от росы. Рецепт приготовления моей любимой окрошки достаточно прост и не меняется вот уже лет десять. Я делаю ее с курицей, добавляю немного сметаны, а заправляю своим «тайным» ингредиентом — газированной водой. Меня от этого блюда просто за уши не оттащить! Этот холодный суп получается таким сытным, что не чувствую голода до конца дня.

Ингредиенты: Вареный картофель — 3 штуки Вареные яйца — 2 штуки Свежие огурцы — 2 штуки Редис — 6 штук Зеленый лук — пучок Укроп, петрушка — ½ пучка Куриная грудка — 200 граммов Соль, сметана, газированная вода — по вкусу Приготовление: Картошку, яйца, огурцы и редис нарезать кубиками. Измельчить зелень. Поджарить грудку на сковороде и нарезать небольшими кусочками. Смешать все ингредиенты. Добавить соль и сметану. Затем влить минеральную воду и все хорошо перемешать. Отправить в холодильник на полчаса и подавать на стол.

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