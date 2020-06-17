26.66 / 26.88 29.78 / 30.24
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

За уши не оттащишь: любимый рецепт окрошки от Алексея Суханова

20:04 17 июня 2020
Алексей Суханов

Популярный украинский телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов признался «ФАКТАМ», что не представляет лета без своего любимого супа.

— Я с нетерпением жду первых овощей с грядок, чтобы начать делать окрошку, — рассказал ведущий ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Украина». — Обычно раз в неделю хожу на рынок за продуктами. Выбираю раннее утро, когда все овощи только-только сорваны с грядок и еще мокрые от росы. Рецепт приготовления моей любимой окрошки достаточно прост и не меняется вот уже лет десять. Я делаю ее с курицей, добавляю немного сметаны, а заправляю своим «тайным» ингредиентом — газированной водой. Меня от этого блюда просто за уши не оттащить! Этот холодный суп получается таким сытным, что не чувствую голода до конца дня.

Ингредиенты:

Вареный картофель — 3 штуки

Вареные яйца — 2 штуки

Свежие огурцы — 2 штуки

Редис — 6 штук

Зеленый лук — пучок

Укроп, петрушка — ½ пучка

Куриная грудка — 200 граммов

Соль, сметана, газированная вода — по вкусу

Приготовление:

Картошку, яйца, огурцы и редис нарезать кубиками. Измельчить зелень. Поджарить грудку на сковороде и нарезать небольшими кусочками.

Смешать все ингредиенты. Добавить соль и сметану. Затем влить минеральную воду и все хорошо перемешать. Отправить в холодильник на полчаса и подавать на стол.

Ранее популярный телеведущий и кулинарный эксперт Григорий Герман поделился с читателями «ФАКТОВ» рецептом авторского маринада для шашлыка, который делает мясо сочным и ароматным.

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

карантин

Карантин в Украине продлили до конца июля: что будет под запретом

погода

Циклон Octavia не хочет покидать Украину: синоптики рассказали о новых погодных сюрпризах до конца недели

метро

В Киеве впервые оштрафовали пассажира метро, находившегося в подземке без маски

Медведчук и Путин

У Венедиктовой заявили, что расследуют поездку нардепов от ОПЗЖ в Москву как государственную измену

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер