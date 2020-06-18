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Поймал "белочку": в сети показали погромщика элитных авто на киевском Печерске (фото)

21:37 18 июня 2020
Поймал «белочку»: в сети показали погромщика элитных авто на киевском Печерске (фото)

В центре Киева задержали мужчину, который камнем разбил несколько авто, припаркованных по улице Леси Украинки.

Как сообщил Киев Оперативный, правонарушитель находился в неадекватном состоянии. Его передали правоохранителям.

Появились новые фото последствий «протестной акции» неадеквата.

Напомним, 10 июня в Киеве не «поместившийся» в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке.

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