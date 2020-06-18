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Поймал "белочку": в сети показали погромщика элитных авто на киевском Печерске (фото)
В центре Киева задержали мужчину, который камнем разбил несколько авто, припаркованных по улице Леси Украинки.
Как сообщил Киев Оперативный, правонарушитель находился в неадекватном состоянии. Его передали правоохранителям.
Появились новые фото последствий «протестной акции» неадеквата.
Напомним, 10 июня в Киеве не «поместившийся» в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке.229
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...