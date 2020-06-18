Происшествия

На Печерске в Киеве неизвестные громили элитные автомобили (фото, видео)

В Киеве от рук неизвестных пострадали элитные авто, припаркованные возле одного из домов на бульваре Леси Украинки. Ранее в Черновцах неизвестные ночью прокалывали шины у авто и жгли машины.

«Суровый Киев: элитный Печерск. Автомобили измазаны чем-то бурым и разбиты лобовые стекла. Что это было? Бульвар Леси Украинки, 23», — сообщает ресурс «dtp.kiev.ua» и публикует соответствующее видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепровском районе города неизвестные ночью порезали колеса в 30 автомобилях.

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