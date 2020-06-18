26.66 / 26.87 29.76 / 30.18
Киев: +29
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Печерске в Киеве неизвестные громили элитные автомобили (фото, видео)

16:15 18 июня 2020
Разбитые машины

В Киеве от рук неизвестных пострадали элитные авто, припаркованные возле одного из домов на бульваре Леси Украинки. Ранее в Черновцах неизвестные ночью прокалывали шины у авто и жгли машины.

«Суровый Киев: элитный Печерск. Автомобили измазаны чем-то бурым и разбиты лобовые стекла. Что это было? Бульвар Леси Украинки, 23», — сообщает ресурс «dtp.kiev.ua» и публикует соответствующее видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепровском районе города неизвестные ночью порезали колеса в 30 автомобилях.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Елена Зеленская

Стало известно, как Елену Зеленскую лечат от коронавируса

Беспилотник

Разведка станет эффективнее: на вооружение ВСУ поступил беспилотник с впечатляющими характеристиками

вакарчук

Вакарчук ответил на отказ нардепов лишать его мандата

Даша Лукьяненко

Зверское убийство 11-летней Даши Лукьяненко: почему «закрыли» судебные слушания (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер