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Зеленский по фамилии Дьопйош: в сети рассказали о ребенке, названном в честь президента (видео)
Родившийся на Закарпатье 23 марта 2020 года мальчик по имени Зеленский живет в таборе ромов на окраине Ужгорода. Это выяснил закарпатский журналист Виталий Глагола, который побывал в семье Дьопйош.
Полное имя малыша — Дьопйош Зеленский Евгеньевич.
Его мать Маргарита воспитывает пятерых детей одна. Необычное имя сыну она придумала, еще будучи беременной.
«Я была беременна, давно планировала назвать в честь имени. Я горжусь тем, что он — Зеленский. Мне это понравилось, что нет в городе такого имени», — рассказала мама.
Лидер ромской общины Мирослав Горват объяснил, что у их народа давно принято давать детям имена знаменитостей.
«Это всегда так было, ромы всегда использовали популярные имена и фамилии. Раньше давали имена из индийских фильмов, знаменитых политиков, музыкантов. Используя эти имена, люди верят, что это приносит удачу», — рассказал он.
Напомним, ранее именем своего новорожденного сына шокировал мир американский изобретатель-миллиардер Илон Маск.104
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