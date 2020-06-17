Окончательный вариант имени: фото свидетельства о рождении сына Илона Маска попало в сеть

Гламур

В сети появилось свидетельство о рождении сына миллиардера Илона Маска и канадской певицы Граймс, который родился 4 мая этого года. Копия документа оказалась в распоряжении издания TMZ. Таким образом окончательно решен вопрос об имени младенца, вызвавшем столько пересудов в сети. Изначально Маск и Граймс объявили, что их ребенка будут звать X Æ A-12 — в честь самолета, искусственного интеллекта и крысы. Однако, по законам американского штата Калифорния в имени, указанном в свидетельстве о рождении, допускается использование «только 26 букв английского алфавита», а также апострофа и дефиса. Таким образом, символ Æ и цифру 12 в документ вписать было нельзя.

Но пара вышла из положения, внеся некоторые правки. Ребенка официально назвали X AE A-XII Маск. Так что теперь все законно. Римскую цифру XII, по сути, можно считать составленной из букв английского алфавита. Из документа следует, что основное имя шестого ребенка Илона и первенца Граймс — X, а AE A-XII — среднее имя, которое располагается между личным именем и фамилией.

Так что близкие будут обращаться к ребенку — «Экс» (X).

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Граймс (чье настоящее имя Клэр Элис Буше), отвечая на вопросы фанатов, приводила несколько другой вариант имени младенца — X Æ A-Xii.



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