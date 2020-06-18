Происшествия

Был под наркотиками: немец, выпрыгнувший с балкона в Киеве, рассказал подробности кровавой драмы

Прокуратура сообщила гражданину Германии Тобиасу Ш. о подозрении в убийстве украинки. Он 15 июня выпрыгнул с балкона в Киеве, а перед этим, по оперативным данным, убил женщину и устроил пожар в квартире по улице Михайловской.

Согласно его признанию следователям, он встречался с погибшей 1992 года рождения больше месяца, сообщает Telegram-ресурс Teza.

Перед прыжком с балкона

15 июня под воздействием наркотиков он задушил женщину, а затем нанес ей несколько ударов ножом.

Очевидно, что из-за наркотического опьянения иностранец не давал спасателям тушить пожар. После прыжка с балкона он несколько дней находился в реанимации, а 17 июня его перевели в травматологическое отделение, где Ш. начал давать показания следователям.

А тем временем в сети опубликовали видео момента прыжка неадеквата.

Напомним, в мае в Закарпатье мужчина в состоянии наркотического опьянения избил парня с ДЦП до реанимации.

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