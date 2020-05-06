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В Закарпатье мужчина избил парня с ДЦП до реанимации: первые детали происшествия
В Берегово Закарпатской области мужчина в состоянии наркотического опьянения зверски избил инвалида. Ранее в Запорожье водитель маршрутки избил пассажира с инвалидностью.
Как сообщил Mukachevo.net источник в полиции, в ходе ссоры мужчина нанес своему оппоненту удары в область головы и шеи. После побоев инвалид с детства, который имеет диагноз ДЦП, попал в реанимацию.
Издание пишет, что это не первый случай, когда у 30-летнего береговчанина возникают проблемы с законом. Но каждый раз ему удавалось избежать наказания.
Местные жители предупредили, что если обидчика не накажут по закону в этот раз, то мужчину в районе ждет самосуд.
«ФАКТЫ» писали об инциденте в Луганской области, где пьяный мужчина с кулаками набросился на фельдшера скорой помощи, которая пыталась оказать ему экстренную помощь. А в Харькове пьяный мужчина напал на всю бригаду «скорой», которая приехала по вызову к его заболевшему ребенку.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.