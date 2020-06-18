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Мир

Путин пригрозил Украине ухудшением отношений из-за слов Зеленского об СССР

23:25 18 июня 2020
Путин

Владимир Путин, президент РФ, которая продолжает себя отождествлять с развалившимся СССР, заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского, сравнившего во время выступления в Польше «заслуги» коммунистов и фашистов в развязывании Второй мировой войны, негативно скажутся на отношениях между двумя странами.

Об этом он сказал в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был показан в программе «Вести» телеканала «Россия 1», передает Интерфакс-Украина.

Также Путин отметил, что слова Зеленского негативно скажутся и на отношении к нему самому.

«Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского) ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны», — сказал Путин.

Напомним, во время визита в Польшу в январе этого года президент Владимир Зеленский заявил, что СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.

В частности, на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме Владимир Зеленский заявил, что «Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил Зеленский.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что таким образом Зеленский «оскорбил россиян».

В то же время большинство украинцев обвиняют в развязывании Второй мировой войны как раз Германию и СССР — об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и КМИС.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший президент СССР Михаил Горбачев, стабильно выступающий в «поддержку» нынешнего руководства РФ, также «оскорбился из-за слов Владимира Зеленского о виновниках Второй мировой войны». По его мнению, у послания Зеленского был какой-то тайный смысл и адресаты.

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