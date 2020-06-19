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Умер сын Никиты Хрущева

1:17 19 июня 2020
Хрущев Сергей

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который, по словам путинских пропагандистов, якобы «подарил Крым Украине», умер в возрасте 84 лет.

Об этом российскому агентству РБК сообщила правнучка Никиты Хрущева Нина.

«Сегодня в Крэнстон, Род Айленд», — сказала она.

Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его матерью была Нина Кухарчук, с которой Никита Хрущев состоял в отношениях с 1924 года.

Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет. К 1963 году он стал героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.

Уже после того, как Никита Хрущев покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущев был заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО «Электронмаш».

В 1991 году он переехал в США, где по приглашению местного университета читал лекции по истории «холодной войны». Позже он получил вид на жительство в Соединенных Штатах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 18 июня из-за рака поджелудочной железы умер легендарный ватерполист, трехкратный олимпийский чемпион Тибор Бенедек. Прославленному спортсмену было 47 лет.

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