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Умер сын Никиты Хрущева
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который, по словам путинских пропагандистов, якобы «подарил Крым Украине», умер в возрасте 84 лет.
Об этом российскому агентству РБК сообщила правнучка Никиты Хрущева Нина.
«Сегодня в Крэнстон, Род Айленд», — сказала она.
Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его матерью была Нина Кухарчук, с которой Никита Хрущев состоял в отношениях с 1924 года.
Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет. К 1963 году он стал героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.
Уже после того, как Никита Хрущев покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущев был заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО «Электронмаш».
В 1991 году он переехал в США, где по приглашению местного университета читал лекции по истории «холодной войны». Позже он получил вид на жительство в Соединенных Штатах.
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