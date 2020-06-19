Животные помогут человеку: ученые "создали" коз, чье молоко содержит лекарство против рака

Наука и технологии

Для борьбы с раком используются различные методы лечения. При этом ученые все чаще обращаются к антителам — основному оружию нашей иммунной системы.

При этом наиболее перспективным средством против раковых опухолей являются моноклональные антитела. Получение таких антител — одна из самых важных задач современной биотехнологии.

Поэтому ученых во всем мире заинтересовало заявление исследователей из Новой Зеландии, которые заявили, что им удалось создать генномодифицированных коз, в молоке которых содержатся моноклональные противораковые антитела. Статья об этом опубликована на портале препринтов bioRxiv, пишет National Geographic.

Исследователи добились того, чтобы козы вместе с молоком выделяли иммуноглобулины класса G к рецепторам эпидермальных факторов роста, аналогичные тем, что содержатся в препарате под названием цетуксимаб. Это лекарство применяется для лечения нескольких типов рака, в частности плоскоклеточного рака головы и шеи, а также метастатического колоректального.

Стоимость курса цетуксимаба — порядка 13 тысяч долларов. Ученые надеются, что их разработка позволит сделать лечение онкологических заболеваний более доступным.

«Производить цетуксимаб с помощью животных гораздо экономичнее, потому что их молочные железы могут производить большое количество белков», — объясняет руководитель исследовательской группы Гетц Лайбле.

Стоит отметить, что дороговизна цетуксимаба обусловлена не только тем, что этот препарат производится лабораторным способом. Структура иммуноглобулинов, входящих в его состав, очень сложна. Поэтому их приходится получать из клеточных культур в строго контролируемых условиях, что, конечно же, приводит к высоким производственным затратам.

Гены, кодирующие противораковые иммуноглобулины, вставили в геном козьих клеток. При этом была использована та же технология, которая применялась при создании знаменитой клонированной овечки Долли. Две трансгенные линии коз, полученных в результате такого вмешательства, показали достаточно высокие уровни концентрации антител в молоке — порядка 10 г/л.

Кроме того, иммуноглобулины из козьего молока по некоторым характеристикам были лучше тех, что содержатся в коммерческом препарате. Так, эти антитела лучше связывались рецепторами CD16 на поверхности Т-киллерных клеток иммунной системы, что приводит к генерации антителозависимой Т-клеточной цитотоксичности и усилению иммунного ответа.

По словам ученых, козы могут стать отличной платформой для крупномасштабного производства противораковых антител. Иммуноглобулины легко выделяются из молока и очищаются, а сами генномодифицированные козы чувствуют себя нормально и ничем не отличаются от обычных животных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американка смогла победить рак без лекарств, хоть при этом осталась без волос и части груди; но главное, что осталась живой.

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