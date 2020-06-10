Осталась без волос и части груди, но живой: женщина рассказала, как смогла победить рак

Общество и люди

История знает немало случаев, когда людям удается победить смертельное заболевание, при этом каждый из них вынужден найти свой уникальный и особый путь в этом.

Так, жительница американского города Хьюстон (штат Техас) Триша Тоттен уверена, что ее секрет — в занятиях спортом и положительном настрое, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Metro.

Спортом женщина увлеклась еще в юности, она посещала занятия по аэробике, пока не заинтересовалась тяжелой атлетикой. Не прекращала ходить на тренировки в период двух беременностей. Даже находясь в декрете, она старалась как минимум три раза в неделю посещать тренажерный зал.

В марте 2017 года у Тоттен диагностировали рак молочной железы. В рамках лечения она перенесла 16 сеансов химиотерапии и 33 сеанса лучевой терапии, а также частичное удаление молочной железы и восстановление формы груди. Но несмотря на смертельно опасную болезнь и изнурительные процедуры, американка не забросила спорт.

«Когда у меня выявили рак, я была в лучшей физической форме. Энергия била ключом, а атмосфера дома была близка к совершенству. Дети находились в колледже, так что я могла тратить большую часть времени на занятия в спортзале. Когда началось лечение, я лишь перестроила свой план тренировок и продолжила заниматься», — считает она.

Тоттен убеждена, что именно физические нагрузки помогли ей победить опасное заболевание. «Время, проведенное в спортзале, сыграло огромную роль в восстановлении моего здоровья, как физического, так и психического. Это было одно из немногих мест, где я забывала о том, что у меня рак, — пояснила она. — Контроль физической активности и питания сделал меня сильнее, чем рак».

Американка призналась, что процесс выздоровления заметно ускорился, когда она перестала считать себя жертвой. «Я заменила вопрос „Почему это произошло со мной?“ на „Как я могу использовать этот недуг, чтобы изменить свою жизнь к лучшему?“ и на смену страху пришла храбрость», — говорит она.

Тоттен поделилась своей историей, чтобы поддержать пациентов с онкологическими заболеваниями. «Операция лишила меня части груди, химиотерапия оставила без волос, но я не позволила раку украсть мой позитивный настрой, мою любовь к семье и друзьям и мою страсть к здоровому образу жизни и фитнесу», — резюмировала она.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинский политик Геннадий Москаль рассказал о том, как ему удалось справиться со смертельной болезнью. При этом в пример он также ставит ведущую Янину Соколову, которая тоже поборола рак.

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