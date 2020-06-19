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Украина

Отменить рубли и путинские законы: в ОБСЕ назвали шаги по восстановлению суверенитета Украины на Донбассе

4:25 19 июня 2020
Цимбалюк Евгений

Восстановление суверенитета Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса предусматривает отмену введенных там оккупантами российских законодательства, налоговой системы и валюты, о чем было заявлено на заседании ТКГ 15 июня.

Об этом напомнил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

«Суверенитет Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса должен быть восстановлен. Это было целью всех трех Минских соглашений, одобренных Украиной, Россией и международным сообществом в 2014 и 2015 годах. Российское законодательство, налоговая система и валюта, которые были незаконно введены с того времени российской стороной, должны быть отменены», — заявил дипломат.

Также глава миссии Украины в ОБСЕ напомнил о необходимости проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донбасса. Речь идет о предприятиях всех форм собственности, включая отделения банковских учреждений, которые были экспроприированы российской стороной.

Кроме того, делегация Украины настаивала во время встречи на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей.

Украинский дипломат подчеркнул, что в данный момент нет признаков того, что Россия готова прекратить конфликт, начатый ею в феврале 2014 года. Кроме того, кремлевский режим продолжает разрушать долгосрочные перспективы будущей реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, укрепляя их социальные, экономические и правовые связи с Российской Федерацией.

По словам Цимбалюка, так называемая «паспортизация» граждан Украины на Донбассе и в Крыму является одной из наиболее опасных форм подобной политики. Принудительное навязывание российского гражданства на временно оккупированных территориях Украины является не только грубым нарушением украинского и международного законодательства, но и неприемлемым элементом давления на местных жителей.

Между тем, как отмечали «ФАКТЫ», СММ ОБСЕ продолжает фиксировать факты переброски в Украину с территории России войск, что еще раз доказывает нежелание РФ прекратить военные действия на временно захваченных ею частях Донецкой и Луганской областей.

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