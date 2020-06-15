- 19:06 Возобновление действия украинских законов в ОРДЛО и не только: Украина выдвинула ряд требований на заседании ТКГ
- 18:52 Смертность от COVID-19 в Украине за месяц выросла почти вдвое: обнародованы неутешительные данные
- 18:52 Адвокат Ефремова объяснил, почему актер напился перед смертельным ДТП
- 18:25 Нанес 200 ударов ножом и расчленил тела: во Львове убийцу двух женщин отправили на лечение
- 18:22 Дело о взятке в 6 млн долларов: за экс-менеджера Burisma внесли залог
- 18:15 Усику нашли нового соперника вместо Джошуа: что известно
- 17:46 Смерть участницы марафона в Одессе: выяснились новые детали трагедии
- 17:44 Испанская телерадиокомпания «отдала» Крым России
- 17:18 "Евровидение-2021": организаторы назвали дату и место проведения
- 17:15 В Москве средь бела дня расстреляли полицейских: детали и видео происшествия
- 17:02 Взятка Холодницкому: суд арестовал всех фигурантов
- 16:58 «Кайфую от того, что делаю»: капитан сборной Украины будет играть в России
Возобновление действия украинских законов в ОРДЛО и не только: Украина выдвинула ряд требований на заседании ТКГ
В понедельник, 15 июня, в Минске продолжилось заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ). Ранее один из участников украинской делегации в ТКГ заявил о признаках того, что РФ хочет уйти с Донбасса.
Как сообщает Офис президента, на очередном заседании украинская делегация продолжила настаивать на полном возобновлении действия украинского законодательства в ОРДЛО, а также возобновлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.
Читайте также: Украина все сделает для того, чтобы на деоккупированных территориях не было резни, — Сергей Гармаш
Кроме того, поднимался вопрос инвентаризации государственного и частного имущества, которое сейчас находится на оккупированных территориях, и возобновления работы украинских операторов мобильной связи.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил план «наступательной дипломатии» в отношении России и раскрыл его суть.91
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Возобновление действия украинских законов в ОРДЛО и не только: Украина выдвинула ряд требований на заседании ТКГ
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.