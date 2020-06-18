Украина

Доказательства для Гааги: переброску российской военной техники на Донбасс удалось снять с беспилотника (фото, видео)

Зафиксирована автоколонна грузовиков, которые скрытно въезжала на территорию Украины с территории России в неподконтрольном районе Луганской области вблизи границы с РФ. Ранее обнаружилось архивное видео переброски российских войск в Крым в 2014 году.

Как сообщает InformNapalm, движение грузовиков было зафиксировано в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 134/2020 от 6 июня. Волонтерам международного разведывательного сообщества удалось получить уникальные снимки с БПЛА и провести их дополнительную геолокацию, для указания точных координат места вторжения российских колонн и точки их прибытия в Луганской области. Эти данные послужат убедительными доказательствами для Гаагского трибунала.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили на оккупированной территории Луганской области «КамАЗ» боевиков — в сети показали впечатляющее видео атаки.

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