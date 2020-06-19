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"Белый вожак" оказался "крашеным": ученые усомнились в существовании в Черном море дельфина-альбиноса
Появление альбиносов в животном мире — достаточно редкое явление, поэтому каждое сообщении о замеченном существе, которое отличается белым окрасом от сородичей, вызывает повышенный интерес.
Не стало исключением и появившееся несколько назад сообщение российского СМИ о том, что в Судакской бухте оккупированного Крыма обнаружили редчайшее животное — дельфина-альбиноса.
«Местные утверждают, что белая афалина — вожак стаи дельфинов. Ее сородичи часто выплывают к людям, но она сама предпочитает держать дистанцию. Встречу с необычным дельфином гиды считают хорошей приметой», — говорится в статье.
Также издание утверждало, что во всем Черном море живет только одна белоснежная афалина, а во всем мире насчитывается несколько десятков морских млекопитающих с альбинизмом.
Однако научный сотрудник Карадагской научной станции Ирина Логоминова усомнилась в актуальности и достоверности этих кадров, пишет РИА Новости.
«Честно, я не знаю, насколько это актуальная и достоверная информация. Дельфин был раньше в Судакской бухте, но его уже лет шесть как не видели. Сейчас я его не встречала, хотя я практически каждый день провожу в море», — сказала Логоминова, добавив, что новость о появлении этого дельфина кочует год из года в социальных сетях. Другими словам, «дельфин оказался крашеным» — то есть, всего лишь красивой легендой для привлечения туристов.
Примечательно, что автор сообщения о дельфине-альбиносе ссылается на одну из Instagram-страниц, посвященных городу Сочи. Однако ни даты, ни ссылки на автора видео нет.
В свою очередь, научный сотрудник рассказала, что во временно оккупированном Крыму преимущественно встречаются дельфины с разной степенью альбинизма на коже, чем полностью белые.
«У нас чаще встречаются темно-серые дельфины с белыми пятнами. Наверное, десяток таких в Крыму наберется», — уточнила эксперт, отметив, что белые дельфины встречаются также редко, как и другие животные с альбинизмом.
В то же время «ФАКТЫ» ранее писали, что в Мариуполя удалось сфотографировать и снять на видео белочку с белой шерсткой — и она уж точно существует в отличие от мифического «дельфина-альбиноса».23
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