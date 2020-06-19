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Облачно и дожди с грозами: какой будет погода в выходные дни
В пятницу, 19 июня, в Украине удержится облачная и дождливая погода, а температура воздуха днем будет по-прежнему высокой — до +30 градусов.
Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу более сильные дожди с грозами ожидаются в западных областях. На остальной территории осадки будут слабыми. В Луганской и Донецкой области грозы не ожидаются. Температура воздуха днем — до +27+30 градусов, в западных регионах — на пару градусов прохладнее.
В субботу, 20 июня, погода изменится мало. Разве что в Луганской, Донецкой и Харьковской областях будет больше солнца. Температура воздуха днем незначительно снизится по сравнению с пятничной — до +27+29 градусов.
В воскресенье, 21 июня, погода мало чем будет отличаться от субботней — те же дожди с грозами на западе страны, более слабые осадки — на остальной территории за исключением восточных областей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что к концу второй десятидневки июня осадки уменьшатся, а температура начнет постепенно расти. В третьей декаде потеплеет, дожди практически прекратятся.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».56
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