Украина

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, в большинстве областей погода пока сохранится нестабильная.

— Больше всего грозовы дожди будут идти на западе страны, меньше всего таких осадков будет на востоке и северо-востоке, — рассказывает «ФАКТАМ» Наталья Голеня. — Температурный фон на западе будет прохладным — преимущественно 20 — 25 градусов выше нуля. А вот на востоке и северном востоке, а позже и в центре около 30 — 33 градусов тепла. На остальной территории Украины ожидается 25 — 30 градусов тепла. Кроме того, мы не исключаем, что во время гроз может быть шквальный ветер — скорость которого будет 15 — 20 метров в секунду, а также местами возможен град. Такая синоптическая картина продержится на этой неделе и в начале следующей.

В четверг, 18 июня, грозовые дожди во многих регионах страны (кроме Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей), скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе местами столбики термометров опустятся до отметок плюс 23, а на востоке воздух прогреется до 33 градусов тепла.

В пятницу, 19 июня, небольшие грозовые дожди возможны во многих регионах Украины (кроме Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Запорожской областей), скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Закарпатской области столбики термометров опустятся до отметки плюс 23, а в Луганской области воздух прогреется до 33 градусов тепла.

В субботу, 20 июня, небольшие грозовые дожди ожидаются по всей стране, кроме Киевской области, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Закарпатской области столбики термометров опустятся до отметки плюс 23, а в Луганской области воздух прогреется до 33 градусов тепла.

В воскресенье, 21 июня, грозовые дожди накроют практически всю территорию Украины, кроме Харьковской, Луганской и Донецкой областей, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в Закарпатской области столбики термометров опустятся до отметки плюс 22, а на востоке страны воздух прогреется до 33 градусов выше нуля.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, вторая декада июня ожидается дождливой, осадки будут разной интенсивности.

— В этот период будет наблюдаться снижение температуры, после чего усилятся осадки со шквалами, градом, — говорит Владимир Деркач. - К концу второй десятидневки июня осадки уменьшатся, а температура начнет постепенно расти. В третьей декаде: потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко.

Напомним, что ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что небольшие дожди ожидаются в период с 11 по 18 июня, а также возможны с 21 июня и до конца месяца. «Если говорить о температуре, то с 11 по 18 июня она будет в пределах от 26 до 28 градусов тепла, а с 21 июня и до конца месяца ожидается повышение температуры до 31 — 34 градусов тепла. По ночам ожидается, что столбики термометров будут колебаться от 13 до 15 градусов выше нуля», — добавил Леонид Горбань.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач прогнозировал, что нынешнее лето будет жарким, но с дождями и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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