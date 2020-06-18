- 14:31 Бывшего мужа звезды сериала «Две судьбы» нашли мертвым
- 14:22 До +30: синоптик рассказала о погоде до конца недели и в выходные дни
- 14:05 В Харькове охранники зверски избили посетителя парка: в сеть попало видео происшествия
- 13:59 На путинских военных испытали вакцину от COVID-19: появились первые результаты
- 13:58 Оставил машину поперек дороги: Богдана заподозрили в нарушении правил парковки
- 13:42 Били и приковали цепью: под Одессой трое озверевших «воспитателей» издевались над девочкой
- 13:35 В Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский
- 13:23 Онлайн-торговля повысит доступность лекарств, — эксперт
- 13:19 Требовал выкуп и протаранил авто: Melovin сообщил о вопиющем инциденте с таксистом
- 13:12 Под Запорожьем оригинально проучили ушлых воров
- 13:10 «Челси» объявил о переходе супербомбардира Вернера: лучшие голы форварда
- 13:06 Врач рассказал, как обезопасить детей от заражения коронавирусом в детсаду
До +30: синоптик рассказала о погоде до конца недели и в выходные дни
В пятницу, 19 июня, как и в предыдущие дни, в Украине местами ожидаются грозовые дожди и жара.
«Дожди, даже ливни, частые спутники гроз — шквалы, а также град, наиболее вероятны в западных областях, местами на севере, в Одесской, Винницкой областях, а также на Харьковщине и в Крыму. В Луганской и Донецкой областях, на значительной части центра и юга Украины — без существенных осадков», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в пятницу днем ожидается в пределах + 26 + 30 градусов, на востоке — до +33 градусов, на западе — до + 24 + 28 градусов.
В Киеве 19 июня ночью осадки не ожидаются, температура воздуха — до + 17 + 20 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов, местами возможен периодический дождь, гроза.
«В выходные погода особенно не изменится. Лето как лето», — уточняет Наталья Диденко.
Эксклюзивный материал с прогнозами синоптиков о том, какой будет вторая декада июня, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!