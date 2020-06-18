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Украина

До +30: синоптик рассказала о погоде до конца недели и в выходные дни

14:22 18 июня 2020
Фонтан в Киеве

В пятницу, 19 июня, как и в предыдущие дни, в Украине местами ожидаются грозовые дожди и жара.

«Дожди, даже ливни, частые спутники гроз — шквалы, а также град, наиболее вероятны в западных областях, местами на севере, в Одесской, Винницкой областях, а также на Харьковщине и в Крыму. В Луганской и Донецкой областях, на значительной части центра и юга Украины — без существенных осадков», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в пятницу днем ожидается в пределах + 26 + 30 градусов, на востоке — до +33 градусов, на западе — до + 24 + 28 градусов.

В Киеве 19 июня ночью осадки не ожидаются, температура воздуха — до + 17 + 20 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов, местами возможен периодический дождь, гроза.

«В выходные погода особенно не изменится. Лето как лето», — уточняет Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал с прогнозами синоптиков о том, какой будет вторая декада июня, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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