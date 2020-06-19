Трамп высказался по поводу видео, давшего повод заподозрить у него болезнь Паркинсона

Мир

Президент США Дональд Трамп, который 14 июня отметил свое 74-летие, отрицает, что у него имеются проблемы со здоровьем. Слухи о том, что глава державы может страдать болезнью Паркинсона, появились после его недавнего визита в американскую военную академию Вест-Пойнт. На распространившемся в сети видео Трамп явно испытывает затруднения, спускаясь по пандусу. Кроме того, вопросы вызвало то, что он пил воду из стакана, держа его обеими руками. Некоторые решили, что это вызвано дрожанием конечностей, свойственным этому заболеванию.

В интервью изданию The Wall Street Journal Трамп пожаловался на СМИ, освещавшие его визит в Вест-Пойнт в таком ключе. «Я провел там несколько часов. И что я получаю? Публичное обсуждение того, как я спускаюсь по пандусу», — заявил президент, отметив, что никакой болезни Паркинсона у него нет. А неуверенный спуск объяснил тем, что у него были туфли на кожаной подошве, которые скользят на наклонной поверхности. Последние несколько метров он просто по инерции сбежал вниз. Трамп даже предложил интервьюеру взглянуть на свои туфли, утверждая, что это те самые.

Трамп также оставил пост у себя в Twitter, где отметил, что спуск был «длинный и крутой, не имел перил и, самое главное, был очень скользким». «Меньше всего я хотел упасть — на радость журналистам „фейковых новостей“», — написал он.

Ранее сам Трамп совершал подобные нападки на своего соперника-демократа Джо Байдена, стараясь доказать, что у того здоровье не в порядке. Он неоднократно подчеркивал ошибки 77-летнего Байдена. Республиканцы распространяли в соцсетях видео, на которых запечатлено, как бывший вице-президент США путает свою жену с сестрой и, неправильно цитирует строки из Декларации независимости. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у Байдена наблюдаются «явные признаки деменции».

Подобной тактики Трамп придерживался и в ходе президентской гонки в 2016 году. Тогда он и его сторонники пытались доказать, что у Хиллари Клинтон недостаточно крепкое здоровье, и что у нее могла быть болезнь Паркинсона.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Трамп искренне верил, что власти Украины в 2016 году действовали против него.





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