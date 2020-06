Трамп искренне верил, что власти Украины в 2016 году действовали против него

Мир

Вечером 17 июня сразу несколько американских газет и телеканалов сообщили о том, что Белый дом всячески пытается помешать выходу в свет мемуаров бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона (напомним, накануне скандал вызвала публикация книги о первой леди США «Ее искусство заключать сделки: нераскрытая история Мелании Трамп»). Болтон занимал этот пост с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. «Комната, где все произошло: Мемуары из Белого дом» объемом 592 страницы грозит еще больше подорвать рейтинг Дональда Трампа в решающие перед президентскими выборами месяцы. Времени до 3 ноября (день голосования) остается не так уж много. И Болтон, который не скрывает свою неприязнь к Трампу, выбрал самое подходящий период для публикации.

Президент США, который вряд ли успел внимательно прочитать книгу, если вообще пытался сделать это, уже обвинил бывшего советника во лжи. Но это не главное. Администрация президента пустила в ход тяжелое оружие. Болтона обвинили в раскрытии государственной тайны! А это серьезное уголовное преступление. Соответствующие документы уже находятся в Федеральном суде Вашингтона. Очевидно, что их рассмотрят очень быстро, поскольку появление книги в продаже запланировано уже на следующей неделе.

Джон Болтон мемуаров занимал пост советника президента США по вопросам национальной безопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года

Адвокаты Болтона, а также издательства Simon & Schuster, утверждают, что бывший советник не нарушает никаких законов. Текст книги прошел согласование в Совете национальной безопасности. Положительное решение было получено 27 апреля, после чего книга отправилась на подготовку к печати. Однако в мае часть членов совета неожиданно потребовали назначить дополнительную проверку. Эту группу возглавлял Майкл Эллис, человек конгрессмена Девина Нуньеса, который хорошо известен своим лояльным отношением к Трампу. Нуньес принимал активное участие в слушаниях по импичменту осенью прошлого года, защищая президента.

В результате Эллис установил, что мемуары Болтона по-прежнему содержат секретную информацию. На его выводах основывается иск Министерства юстиции к издательству и бывшему советнику, который и должен рассмотреть Федеральный суд в Вашингтоне.

Тем временем, экземпляры скандальной книги уже получили редакции нескольких американских газет. В их число входят The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, а также британская Independent. Все они уже опубликовали выдержки из мемуаров Болтона. «ФАКТЫ» собрали вместе наиболее острые моменты, о которых пишет бывший советник по вопросам национальной безопасности США.

Трамп понятия не имел о том, что Великобритания обладает ядерным оружием

Джон Болтон обвиняет Дональда Трампа в вопиющем невежеств. Он утверждает, что 45-й президент США не знает банальных вещей. Например, Трамп понятия не имел о том, что Великобритания обладает ядерным оружием. Во время встречи с Терезой Мэй, которая в тот момент занимала пост премьер-министра Британии, американский лидер удивленно воскликнул: «О, так вы ядерная держава?».

Летом 2018 года в ходе подготовки к саммиту в Хельсинки, где должны были пройти двусторонние переговоры между президентами США и России, Трамп поинтересовался у Джона Келли, занимавшего тогда пост главы администрации Белого дома, входит ли Финляндия в состав России. Келли был, мягко говоря, озадачен.

Но незнание географии оказалось позже не самой главной проблемой Трампа. Вернувшись из Хельсинки, американский президент заявил, что Путин заверил его в том, что никакого российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году не было. И он, Трамп, верит ему. То есть верит президенту России больше, чем собственной разведке и спецслужбам!

Встреча Путина Трампа в Хельсинки

«Вряд ли это был правильный способ вести дела с Россией, и Путин, должно быть, громко хохотал над тем, что ему все сошло с рук в Хельсинки», — пишет Болтон.

Бывший советник также утверждает, что Трамп неохотно утверждал политические меры, направленные на пресечение российской агрессии в отношении Соединенных Штатов и их интересов. И он верил Путину не только в том, что касалось вмешательства Москвы в американские президентские выборы.

Например, в ходе одного из разговоров с тогдашним министром обороны США Джеймсом Мэттисом Трамп уверенно заявил, что борьбу с боевиками «Исламского государства» ведет только одна Россия.

«Доводы Путина в основном убедили нашего президента. Это великолепный пример пропаганды в советском стиле»

Еще один пример — Болтон присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Путина. Речь шла в том числе о ситуации в Венесуэле. Путин сравнил лидера оппозиции Хуана Гуайдо с Хиллари Клинтон. Мол, Гуайдо действует теми же методами, что и бывшая соперница Трампа в борьбе за кресло в Овальном кабинете. И Трамп согласился с этим. «Доводы Путина в основном убедили нашего президента. Это великолепный пример пропаганды в советском стиле», — подчеркивает Болтон.

Прошелся бывший советник президента и по отношениям между США и Китаем. Трамп явно не слушал, что ему говорили его помощники, в частности сам Болтон и государственный секретарь Майк Помпео. Вместо того, чтобы подвергнуть критике политику Пекина в отношении уйгуров и других этнических групп, Трамп во время одной из бесед с председателем КНР Си Цзиньпином поддержал идею строительства исправительных лагерей в Синьцзяне, районе, населенном уйгурами.

Когда Си жаловался, что американские СМИ слишком часто критикуют Китай, Трамп, словно извиняясь, заявлял, что это все происки Демократической партии, которая контролирует большинство газет и телеканалов в США. После очередного такого заявления он вдруг неожиданно напомнил китайскому лидеру о следующих президентских выборах в США и прямо «попросил Си помочь ему победить», утверждает Болтон. «Трамп подчеркнул, что экономические возможности Китая могут повлиять на ход предвыборной кампании. Он сказал, что фермеры играют важную роль. Пекин может увеличить закупку соевых бобов и пшеницы в США, фермеры будут довольны и отдадут свои голоса за него — Трампа», — пишет Болтон в книге. А потом вдруг добавил, что простые американцы просят его остаться на посту президента даже больше двух положенных сроков. «Понятия не имею, откуда он это взял», — отмечает бывший советник.

Похожие методы общения с иностранными лидерами в ходе важнейших переговоров Трамп использовал постоянно. В мае 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал президенту Трампу записку, в которой выразил беспокойство относительно расследования, проводившегося прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Одна из турецких фирм подозревалась в нарушении санкций, введенных США против Ирана.

«Трамп пообещал Эрдогану позаботиться обо всем. При этом объяснил, что прокуроры Южного округа — это не его люди. Их назначил еще Обама. Но он, Трамп, решит проблему — заменит прокуроров на своих людей», — утверждает Болтон.

Трамп нес такие глупости, что Помпео не выдержал и передал прямо за столом Болтону короткую записку: «Вот идиот»

Во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Дональд Трамп зачем-то заговорил о Перл-Харборе. Эта тема до сих пор остается болезненной для обеих стран, и ее стараются не затрагивать лишний раз.

Перед важнейшими переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Трамп велел «завалить его американскими подарками». Речь шла о презентах личного характера. Болтон считает, что президент, видимо, испытывал чувство вины, поскольку назвал Ким Чен Ына у себя в Twitter Человеком-ракетой. Это был напряженный период, когда КНДР проводила испытательные запуски ракет один за другим.

Трампу показалось, что он нашел остроумный выход из неудобного положения. Он объяснил Майку Помпео, что вовсе не хотел обидеть Ким Чен Ына и что тот должен расценивать прозвище Человек-ракета как комплимент. А для этого госсекретарь должен отвезти лидеру КНДР копию диска Элтона Джона Rocket Man с автографом певца и лично вручить подарок Киму. Помпео так и не сделал этого.

А когда американская и корейская делегации встретились и Трамп лично общался с Ким Чен Ыном, он нес такие глупости, что Помпео не выдержал и передал прямо за столом Болтону короткую записку: «Вот идиот».

С Трампом, по словам Болтона, не могли сработаться многие прекрасные профессионалы. Например, уже упоминавшийся выше Джон Келли. Когда он согласился возглавить администрацию Белого дома, то был полон решимости навести в ее работе порядок. Болтон стал советником позже. Поздравляя его с назначением, Келли неожиданно признался: «Ты не представляешь, как мне хочется уйти в отставку! Ты скоро поймешь, что это плохое место для работы…»

Болтон попросил Келли объясить. Тот сказал: «Учитывая, как президент принимает решения, что будет, если мы столкнемся с реальным кризисом, таким, как 11 сентября?»

Виновником «Украинагейта» Болтон считает не Трампа, а его личного адвоката Руди Джулиани

Высказался бывший советник и о так называемом «Украинагейте» — скандале, который стал поводом для демократов инициировать импичмент. Болтон пытается объяснить в книге, почему он отказался давать показания Конгрессу, хотя его несколько раз настоятельно просили об этом.

Виновником этих событий Болтон считает не Трампа, а его личного адвоката Руди Джулиани, который вместе с некоторыми другими советниками распространял теории заговора, гласившие, что власти Украины поддерживали в 2016 году Хиллари Клинтон и действовали против Трампа. Президент искренне верил в это.

Сам Болтон был «крайне расстроен» решением Трампа оказать давление на только что избранного президентом Владимира Зеленского. И когда Трамп распорядился заморозить военную помощь Киеву, Болтон обратился с жалобой к министру юстиции США и советнику Белого дома по юридическим вопросам. После этого он уже не мог оставаться в администрации и ушел в отставку.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Он сразу был уверен в том, что демократы неправильно выстроили стратегию импичмента. Обвинять Трампа нужно было не из-за «Украинагейта», вернее, не ограничиваться только этим «примером плохой политики, вызывающей вопросы с юридической точки зрения и недопустимой с точки зрения поведения президента», а рассматривать на слушаниях в Конгрессе все внешнеполитические решения Трампа в совокупности. Например, его грубом давлении на союзников по НАТО, которым американский лидер летом 2018 года пригрозил выйти из состава альянса, если они не увеличат свои финансовые вливания в блок. Трамп тогда лично продиктовал Болтону текст заявления. «Мы просто уйдем и не будем защищать тех, кто не платит», — сказал он.

«Я пытался переубедить его. Говорил о важности НАТО. Трамп сказал: «Тебе хочется сделать что-то действительно историческое?» — вспоминает Болтон.

Свои мемуары бывший советник завершает нелицеприятной оценкой. Он как бы предупреждает американцев. «Во время брифингов по вопросам национальной безопасности, президент больше говорил сам, а не выслушивал мнение специалистов. Он не доверял собственной разведке. Объяснить ему что-то было бесполезно. Поведение Трампа уже не изменится. Он задним числом меняет свое мнение о людях, видит заговор под каждым камнем и по-прежнему удивительно несведущ в том, как управлять Белым домом, не говоря уже об огромном федеральном правительстве», — считает Джон Болтон.

В подготовке статьи использованы материалы изданий The Independent, The Washington Post, The New York Times, Walt Street Journal.

