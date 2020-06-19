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В Одессе коммунальщики стригли "невидимую" траву: видео озадачило сеть
В сеть выложили видео, снятое в Одессе на проспекте Гагарина, где работник коммунальной службы с газонокосилкой проходился по трамвайным путям, где практически не было никакой зелени.
«Прокомментируете пожалуйста. Я просто не понимаю, что они газонокосилкой делают?» — спрашивает у коммунальщиков одессит Константин Вахрушев, снявший видео.
(осторожно, на видео нецензурная лексика).
Жители Одессы активно подключились к обсуждению этого видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео, как дорожные рабочие в Харькове клали асфальт под проливным дождем.98
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..