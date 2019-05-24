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Все по «стандарту»: в Харькове коммунальщики укладывают асфальт под дождем (видео)
В Харькове коммунальщики под проливным дождем укладывают асфальт. Недавно подобное происходило в Киеве, где у станции метро «Ипподром» рабочие дорожной службы в лужу засыпали асфальт и ровняли его швабрами.
Видео опубликовано в Facebook на странице «ХС Харьков». Работы ведутся в Холодногорском районе.
Под роликом подпись: «На Холодной Горе все по стандарту».
Горожане, естественно, возмущены таким подходом к работе и разбазариванием средств без получения конечного результата. При этом многие иронизируют, понимая, что такие «стандарты» приведут к отмыванию денег, которые якобы были потрачены на благоустройство города.
«Уроды! Это наши налоги».
«Всех кабинетных крысюков в тюрягу + с конфискацией!»
«Как стараются, даже заболеть не боятся!!! Все для блага народа».
«Чого на людей накинулися, то засекречена спецтехнологія».
«Ничего нового, как всегда через ж…».
«Какая прелесть, ничего нового, в конце концов, за это кто-то будет нести ответственность???»
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в разных уголках Украины коммунальщики ремонтируют дороги зимой во время снежных заносов.
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