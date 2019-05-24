Общество

Все по «стандарту»: в Харькове коммунальщики укладывают асфальт под дождем (видео)

В Харькове коммунальщики под проливным дождем укладывают асфальт. Недавно подобное происходило в Киеве, где у станции метро «Ипподром» рабочие дорожной службы в лужу засыпали асфальт и ровняли его швабрами.

Видео опубликовано в Facebook на странице «ХС Харьков». Работы ведутся в Холодногорском районе.

Под роликом подпись: «На Холодной Горе все по стандарту».

Горожане, естественно, возмущены таким подходом к работе и разбазариванием средств без получения конечного результата. При этом многие иронизируют, понимая, что такие «стандарты» приведут к отмыванию денег, которые якобы были потрачены на благоустройство города.

«Уроды! Это наши налоги».

«Всех кабинетных крысюков в тюрягу + с конфискацией!»

«Как стараются, даже заболеть не боятся!!! Все для блага народа».



«Чого на людей накинулися, то засекречена спецтехнологія».

«Ничего нового, как всегда через ж…».

«Какая прелесть, ничего нового, в конце концов, за это кто-то будет нести ответственность???»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в разных уголках Украины коммунальщики ремонтируют дороги зимой во время снежных заносов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter