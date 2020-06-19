Женщина заработала 400 тысяч долларов из-за задержек авиарейсов (фото)

Общество и люди

45-летняя китаянка по фамилии Ли из города Нанкин придумала оригинальный, но не вполне законный способ заработать. Используя свое собственное удостоверение личности, а также еще около 20 чужих, она оформляла страховки на случай, если авиарейс, на который она купила билеты, откладывался или отменялся. В итоге в период с 2015 по 2019 год женщина получила страховые выплаты на общую сумму 423 тысяч долларов. За это время почти 900 рейсов не смогли вылететь в положенный срок.

Сама Ли и не собиралась куда-то лететь. Используя свой прошлый опыт работы в туристической фирме, она просто выбирала определенные рейсы, рассчитав вероятность их задержки. Хотя ряд китайских СМИ сравнивает эту практику с азартными играми, на самом деле Ли проводила настоящие исследования, оценивая прогнозы погоды, изучая отзывы пассажиров об авиакомпаниях и ситуации в пунктах вылета и назначения.

Как пишет издание The Paper, предприимчивой даме в течение четырех лет удавалось благополучно вести свой «бизнес». Но в конце концов в апреле этого года ее все же выследила полиция. Об аресте стало известно только сейчас.

Следователи утверждают, что Ли отлично сознавала нелегальность своей деятельности, стараясь заметать следы и используя для покупки билетов документы своих друзей и знакомых. Пресса предполагает, что ее подвела жадность. Стараясь минимизировать свои потери, в случае, если рейс не отменяли и не задерживали, Ли каждый раз старалась сдать билет и, хотя бы частично, получить за него деньги обратно. Это в конечном счете привлекло внимание правоохранительных органов.

К слову, афера Ли помогла страховым компаниям выявить лазейки для мошенников. Некоторые фирмы уже даже изменили правила. Теперь выплаты за задержку или отмену рейса будут предоставляться только тем, кто в конечном счете действительно воспользовался забронированным в самолете местом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Львове ушлые аферисты продавали квартиры заробитчан.

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