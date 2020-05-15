Во Львове ушлые аферисты продавали квартиры заробитчан (фото)

Происшествия

В четверг, 14 мая, во Львове на улице Городокской в ходе масштабной спецоперации сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, которые занимались мошенничеством с квартирами: подделав документы, продавали жилье людей, находившихся на заработках за рубежом. (О том, как квартиру в центре Киева по фальшивой доверенности продал покойник, читайте здесь.)

— По версии следствия, четверо львовян отслеживали квартиры, владельцы которых находились за рубежом. После чего изготовляли подделанные документы: фальсифицировали паспорта реальных владельцев, дубликаты документов на квартиры и т. д. Таким образом, аферистам удалось «отжать» семь объектов недвижимости и получить от их продажи почти 5 миллионов гривен, — сообщает прокурор Львовской области Ирена Диденко.

Возвратившись домой, настоящие владельцы обнаруживали, что их имущество уже перерегистрировано на других людей, а те, кто купил жилье, понимали, что их обманули.

Преступников взяли на горячем, когда они пытались провернуть очередную аферу. Открыто уголовное производство по статьям, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и конфискацию имущества. Устанавливаются причастность других лиц к мошенничеству, а также остальные пострадавшие.

По информации других источников, аферистов — шестеро и действовали они на территории Львовской, Ровенской, Киевской и других областей Украины. Причем речь идет о гораздо большем количестве «отжатого» у законных владельцев жилья.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю супругов из Белгорода-Днестровского, которые переехали в Беларусь и долгое время даже не догадывались о том, что их трехкомнатная квартира в Одесской области продана.

Фото Игоря Зинкевича — организация «Варта-1»

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