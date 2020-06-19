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Общество и люди

Бизнесмен заплатил 1200 долларов за свое убийство и сам предоставил киллерам веревку для повешения

18:22 19 июня 2020
Гаурав Бансал

Испытывавший финансовые трудности индийский бизнесмен Гаурав Бансал решил расстаться с жизнью, чтобы семья могла получить приличную страховку после его смерти. У 37-летнего жителя Дели был собственный магазин, однако из-за пандемии коронавируса он понес значительные убытки, отчаялся и впал в депрессию.

Гаурав пытался покончить с собой, но так и не решился на самоубийство. А потому нанял четырех киллеров, которым заплатил за свое убийство 1200 долларов, взятые в кредит.

Как сообщает INDIA TV, 10 июня Бансала нашли повешенным на дереве со связанными руками. Следователи изучили телефонные звонки покойного, переписку в соцсетях. М вышли на след несовершеннолетнего парня, с которым он бизнесмен вел переговоры. Тот признался в убийстве и назвал имена сообщников — 18-летнего студента, 21-летнего торговца овощами и 26-летнего портного. Они рассказали, что Гаурав убедил их, что, лишив его жизни, они сделают ему одолжение.

Поначалу начинающие киллеры планировали застрелить Бансала, но торговец оружием отказался продать им пистолет. Тогда Гаурав сам принес им веревку, предложив повесить его. Место убийства они выбирали все вместе — впятером. Гаурав попросил оставить в его кармане удостоверение личности — чтобы его быстрее опознали.

Шокированная семья Бансала ждет окончания расследования и не может поверить в официальную версию произошедшего.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что киевлянка за 10 тысяч долларов заказала убийство любовницы мужа.

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