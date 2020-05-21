Киевлянка за 10 тысяч долларов заказала убийство любовницы мужа

Происшествия

В суд передан обвинительный акт по делу жительницы Киева, которая за 10 тысяч долларов заказала убийство любовницы своего мужа. Ранее СБУ разоблачили студентку-иностранку, которая заказала убийство своего бывшего мужа — гражданина Евросоюза.

Как сообщают в управлении коммуникаций Нацполиции Украины, спецоперация по задержанию женщины, заказавшей мужа, произошла в ноябре 2019 года. Правоохранители выяснили, что киевлянка подыскивала исполнителя, обещая вознаграждение. Авансом она заплатила четыре тысячи долларов. Правоохранители инсценировали убийство и задержали заказчицу сразу же после передачи «исполнителю» еще шести тысяч долларов.

Женщине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по заказу), ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области бизнесмен-иностранец заказал убийство женщины — свидетельницы его ссоры с владельцем местного магазина. Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался уехать в Киев.

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