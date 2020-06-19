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Гламур

Высокие отношения: жена Брюса Уиллиса отметила 42-летие вместе с его первой супругой Деми Мур (фото)

9:37 19 июня 2020
Эмма Хеминг, Брюс Уиллис, Деми Мур и другие члены семьи

Семья 65-летнего Брюса Уиллиса продолжает удивлять фанатов. Ранее сообщалось, что звезда фильмов «Крепкий орешек» самоизолировался в своем доме в Айдахо вместе с тремя старшими дочерьми и своей первой женой — кинозвездой Деми Мур. В то время его нынешняя супруга, модель Эммв Хеминг, с двумя своими дочками оставалась в Лос-Анджелесе. Пятилетняя Эвелин поранилась в парке иглой и должна была оставаться некоторое время под присмотром врачей.

Затем Уиллис воссоединился с супругой и младшими дочерьми. И вот теперь стало известно, что Эмма отпраздновала свое 42-летие в узком семейном кругу, куда вошла и Мур. Присутствовала также старшая из дочерей Брюса и Деми — 31-летняя Румер. Фото и видео Хеминг выложила у себя в Instagram. День рождения отмечали на природе, устроив пикник и пеший поход.

Брюс и Деми были женаты с 1987 по 2000 год. Свадьбу с Хеминг актер сыграл в 2009 году. Мур в 2005 году вышла замуж за актера Эштона Катчера, который моложе ее на 15 лет, но их брак завершился разводом в 2013 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брюс Уиллис на карантине побрил дочь, после чего она снялась топлес.

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