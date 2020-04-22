Дочь Брюса Уиллиса рассказала, почему ее отец и мачеха живут отдельно, напугав фанатов (фото)

Шоу-бизнес

Средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, 28-летняя Скаут Уиллис, пояснила, почему ее отец и мачеха Эмма Хеминг живут сейчас врозь. Ранее сообщалось, что Брюс самоизолировался в своем доме в Айдахо вместе с тремя взрослыми дочерьми и своей бывшей женой Деми. Компанию им составляют также собаки, бойфренды Скаут и ее младшей сестры Таллулы, а также ассистент Мур.

Эмма Хеминг со своими дочками, восьмилетней Мэйбел и пятилетней Эвелин, осталась в Лос-Анджелесе. Фанатов удивляло такое странное положение вещей. Теперь, как пишет издание People, Скаут прояснила ситуацию. «Моя мачеха с моими маленькими сестрами тоже должна была присоединиться к нам. Но самая младшая моя сестренка, которой скоро будет шесть лет, никогда не слышавшая о том, что нельзя играть с найденными в парке медицинскими иглами, нашла такую иголку и решила тыкнуть ею в туфлю. И проткнула ногу. Поэтому моя мачеха осталась в Лос-Анджелесе — она ждет результаты анализов от врача». Скаут также сказала, что это очень забавно — жить с обоими родителями в доме, где они с сестрами провели детство.

Новость о том, что маленькая Эвелин поранилась в парке иглой взволновала и напугала фанатов Крепкого орешка. Подобные вещи чреваты серьезными последствиями, так как могут привести к заражению серьезными болезнями.

Мур и Уиллис поженились в 1987 году, а развелись в 2000-м. На модели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года, Уиллис женился в 2009 году. Мур, которая успела выйти замуж за Эштона Катчера и развестись с ним, в данное время в браке не состоит.

Брюс и Эмма

Уиллис самоизолировался с бывшей женой Деми Мур и старшими дочерьми

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мила Кунис и Эштон Катчер наладили выпуск «Карантинного вина».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter