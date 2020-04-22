27.07 / 27.16 27.07 / 27.16
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дочь Брюса Уиллиса рассказала, почему ее отец и мачеха живут отдельно, напугав фанатов (фото)

8:15 22 апреля 2020 145
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг со своими дочками
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, 28-летняя Скаут Уиллис, пояснила, почему ее отец и мачеха Эмма Хеминг живут сейчас врозь. Ранее сообщалось, что Брюс самоизолировался в своем доме в Айдахо вместе с тремя взрослыми дочерьми и своей бывшей женой Деми. Компанию им составляют также собаки, бойфренды Скаут и ее младшей сестры Таллулы, а также ассистент Мур.

Эмма Хеминг со своими дочками, восьмилетней Мэйбел и пятилетней Эвелин, осталась в Лос-Анджелесе. Фанатов удивляло такое странное положение вещей. Теперь, как пишет издание People, Скаут прояснила ситуацию. «Моя мачеха с моими маленькими сестрами тоже должна была присоединиться к нам. Но самая младшая моя сестренка, которой скоро будет шесть лет, никогда не слышавшая о том, что нельзя играть с найденными в парке медицинскими иглами, нашла такую иголку и решила тыкнуть ею в туфлю. И проткнула ногу. Поэтому моя мачеха осталась в Лос-Анджелесе — она ждет результаты анализов от врача». Скаут также сказала, что это очень забавно — жить с обоими родителями в доме, где они с сестрами провели детство.

Новость о том, что маленькая Эвелин поранилась в парке иглой взволновала и напугала фанатов Крепкого орешка. Подобные вещи чреваты серьезными последствиями, так как могут привести к заражению серьезными болезнями.

Мур и Уиллис поженились в 1987 году, а развелись в 2000-м. На модели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года, Уиллис женился в 2009 году. Мур, которая успела выйти замуж за Эштона Катчера и развестись с ним, в данное время в браке не состоит.

Брюс и Эмма

Уиллис самоизолировался с бывшей женой Деми Мур и старшими дочерьми

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мила Кунис и Эштон Катчер наладили выпуск «Карантинного вина».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Врачи во Франции спасают человека от коронавируса

Парень сгорел за несколько дней: в Париже от коронавируса умерла семья украинцев

Обложка People с Кейт Хадсон и Голди Хоун

Самыми красивыми женщинами мира журнал People назвал сразу двух кинозвезд — мать и дочь (фото, видео)

пустыня

Поле превратилось в «пустыню»: в сети показали фото и видео последствий песчаных бурь на Житомирщине

Хоккеисты Немана

23 хоккеиста семикратного чемпиона Беларуси заразились коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер