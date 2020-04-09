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Брюс Уиллис на карантине побрил дочь, после чего она снялась топлес (фото, видео)
Семья голливудской звезды Брюса Уиллиса продолжает развлекаться на карантине. После того, как семейство поделилось снимками, на которых Брюс позировал в пижаме вместе со взрослыми дочерьми и их бойфрендами, а также со своей бывшей женой Деми Мур, было опубликовано видео, в котором Брюс бреет голову своей дочери Таллулы. После этого 26-летняя Таллула становится очень похожа на свою мать Деми Мур в роли Джордан О’Нил из фильма Ридли Соктта «Солдат Джейн». «Ты выглядишь, как Жанна Д'арк, чувак», — прокомментировала облик Таллулы одна из ее сестер.
Позже бритая Таллула сделала фотосессию топлес. Автором снимков выступила ее старшая сестра Румер.
Между тем, пока бывшая супруга Уиллиса проводит время вместе с ним в интимной обстановке, его «действующая» жена Эмма с двумя его самыми младшими дочками отсутствует. Где именно она находится и почему уехала от мужа — неизвестно. Однако Эмма Уиллис оставила сообщение в соцсети под постом Деми Мур: «Люблю вас и скучаю, ребята».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у актрисы Наоми Уоттс на карантине произошел нервный срыв: одновременно сломались пылесос, принтер и посудомойка.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?