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Брюс Уиллис на карантине побрил дочь, после чего она снялась топлес (фото, видео)

9:19 9 апреля 2020 168
Брюс Уиллис бреет дочь
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Семья голливудской звезды Брюса Уиллиса продолжает развлекаться на карантине. После того, как семейство поделилось снимками, на которых Брюс позировал в пижаме вместе со взрослыми дочерьми и их бойфрендами, а также со своей бывшей женой Деми Мур, было опубликовано видео, в котором Брюс бреет голову своей дочери Таллулы. После этого 26-летняя Таллула становится очень похожа на свою мать Деми Мур в роли Джордан О’Нил из фильма Ридли Соктта «Солдат Джейн». «Ты выглядишь, как Жанна Д'арк, чувак», — прокомментировала облик Таллулы одна из ее сестер.

Кадр из фильма "Солдат Джейн" - Деми Мур

Позже бритая Таллула сделала фотосессию топлес. Автором снимков выступила ее старшая сестра Румер.

Между тем, пока бывшая супруга Уиллиса проводит время вместе с ним в интимной обстановке, его «действующая» жена Эмма с двумя его самыми младшими дочками отсутствует. Где именно она находится и почему уехала от мужа — неизвестно. Однако Эмма Уиллис оставила сообщение в соцсети под постом Деми Мур: «Люблю вас и скучаю, ребята».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у актрисы Наоми Уоттс на карантине произошел нервный срыв: одновременно сломались пылесос, принтер и посудомойка.

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