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В Украине отреагировали на планы России привлечь украинцев с Донбасса к голосованию за поправки Путина
Разрешение жителям Донбасса, которым Россия незаконно выдала свои паспорта, голосовать 1 июня за поправки в Конституцию РФ, ставит под сомнение результаты референдума.
Как заявили в МИД Украины, официальный Киев воспринимает заявления российской оккупационной администрации о намерениях обеспечить голосование жителей оккупированных территорий Донбасса с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на российском референдуме об изменениях в Конституцию как очередную попытку нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности нашей страны.
«Решение о массовой выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях Донбасса является грубым вмешательством во внутренние дела и продолжением российских попыток ползучей аннексии украинского Донбасса», — отметили в МИД Украины и добавили, что это рассматривается как сознательный шаг, направленный на срыв Минских договоренностей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», россиян агитировали идти на голосование странным рекламным роликом, в котором людей пугали геями.47
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..