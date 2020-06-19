Украина

Ляшко в Житомире не пустили в лабцентр, где он хотел уволить главного санврача области

Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, недавно заявившего, что на улицах маски носить не обязательно, не пустили в Житомирский областной лабораторный центр.

Как сообщает «ТСН», Ляшко приехал на Житомирщину, чтобы уволить областного санврача Зиновия Парамонова и назначить на этот пост другого специалиста. Однако двери канцелярии центра перед ним закрыли.

В то же время сообщается, что под зданием собрался чуть ли не весь коллектив центра с требованием не увольнять их руководителя.

Отмечается, что конфликт с руководителем житомирского облцентра длится почти два месяца. В начале мая Зиновий Парамонов заявил, что центр на время прекратить прием биоматериалов для тестов на коронавирус из-за загруженности лаборатории. Тогда в Минздраве его решили уволить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 июня, поставлен очередной антирекорд — за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 921 пациента.

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