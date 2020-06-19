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Здоровье и медицина

Маски на улице можно не носить: в Минздраве рассказали о новых правилах карантина

7:24 19 июня 2020
Маска и перчатки

В Украине, где в последние дни фиксируется серьезный рост заболеваний COVID-19, средства индивидуальной защиты на улице можно не носить, но обязательно надевать, заходя в места, где есть массовое скопление людей.

Об этом в эфире «1+1» заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, Всемирная организация здравоохранения подтвердила необходимость носить маски, поскольку каждый может считаться потенциально инфицированным коронавирусом.

«Мы не говорим о ношении масок на улице. Да, на улице мы сегодня можем ходить без маски. Но заходя в общественное здание, мы должны надевать маску на лицо, прикрывая органы дыхания», — сказал Ляшко.

Главный санврач, в очередной раз напомнивший о необходимости часто мыть руки и обрабатывать их санитайзером, добавил, что перчатки надевать не нужно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин принял решение продлить адаптивный карантин в Украине до 31 июня.

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