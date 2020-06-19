Деньги

Доллар дорожает, а евро дешевеет: что будет с курсами валют на следующей неделе

Как и в первую половину недели, курс доллара продолжил расти, а вот стоимость евро начала падать. Со среды, 17 июня, стоимость американской валюты выросла на 2 копейки, а европейской — снизилась сразу на 18 копеек. Так, 19 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,76 грн за доллар и 30,06 грн за евро. Подобная ситуация наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,61 грн, купить — по 26,85 грн; евро — сдать по 29,66 грн, купить — по 30,11 грн.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,2−0,6%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 26,64 грн до 26,76 грн (+0,5%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 26,66−26,69 грн до 26,73—26,75 грн (+0,3% - +0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в течение недели поднялись с 26,51—26,73 грн до 26,67—26,87 грн (+0,6%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 0,8%.

В Минфине ожидают приезда миссии МВФ в Украину для обсуждения второго транша кредита в июле-августе. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Марченко, представляя в Верховной Раде отчет о выполнении госбюджета за прошлый год. По его словам, Украина планирует отказаться от заимствований средств МВФ непосредственно в бюджет в 2022 году. Программа МВФ позволила получить очередной транш от Евросоюза на 500 млн евро. Кроме того, она открыла возможность привлечь от других кредиторов сумму примерно в 3 млрд долларов.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный в банках — около 26,8−27,0 грн", — прогнозирует Иосуб.

Есть и другие факторы, оказывающие влияние на курсы валют.

«Курс гривни в пятницу, 19 июня, торгуется на уровне 26,77 грн за доллар по цене продажи, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне слабости рынка и низкой ликвидности. Накануне нерезиденты не проявляли активности, тогда как на рынок с продажей валюты вышел «Укргазбанк» и продавил курс вниз.

Рынок внимательно следит за ситуацией с распространением короновируса и решениями властей по ужесточению карантина. Очевидно, что экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина. Также рынок следит за ситуацией вокруг НБУ, который находится под критикой парламента. Любая смена руководства в Нацбанке может негативно сказаться на ситуации на рынке, ускорив выход с него нерезидентов.

Новости о том, что МВФ предполагает выделить второй транш средств в рамках программы Stand-by в сентябре не оказали влияния на рынок. Первый транш в размере примерно 2,1 млрд долларов уже поступил. Планируется, что миссия МВФ приедет в Киев в июле-августе.

Вероятно, в текущих условиях гривня будет колебаться в диапазоне 26,6−26,9 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что в Кабмине решили просчитать наперед все возможные варианты развития экономики Украины с учетом последствий распространения COVID-19. В правительстве считают, что, помимо базового, возможны еще оптимистичный и кризисный сценарии. Оптимистичный предполагает быстрое преодоление распространения коронавирусной инфекции. Кризисный — развертывание второй волны распространения COVID-19 и даже глобальный финансово-экономический кризис.

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