Происшествия

Мальчик, которого отчим выбросил из окна, до сих пор в реанимации

Пятилетний мальчик, которого в Белой Церкви выбросили из окна квартиры на первом этаже многоэтажного дома, все еще находится в реанимации.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, мужчине сообщено о подозрении по ст. 15, ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.

В полиции напомнили, что ребенок пострадал от рук сожителя матери — мальчик мешал мужчине смотреть телевизор.

Сейчас полицейские проверяют действия матери малыша — решается вопрос о ее привлечении к административной ответственности по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева, на улице Арсенальной женщина пыталась покончить с собой — она выпрыгнула из окна 4 этажа вместе с ребенком.

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