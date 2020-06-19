- 11:58 Рада назначила министром экологии Романа Абрамовского
- 11:46 Мальчик, которого отчим выбросил из окна, до сих пор в реанимации
- 11:40 Доллар дорожает, а евро дешевеет: что будет с курсами валют на следующей неделе
- 11:38 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:37 Лидер «Шахтера» рассказал о серьезном заболевании у отца
- 11:19 Суд не решился оштрафовать Зеленского за нарушение карантина в Хмельницком
- 11:18 Прикрываются Филаретом: в ПЦУ отреагировали на дело против Порошенко за Томос
- 11:09 На Ровенщине 15-летний водитель сбил насмерть маленького ребенка
- 10:57 В центре Киева женщина выпрыгнула с ребенком в окно: фото с места жуткого ЧП
- 10:44 Ляшко в Житомире не пустили в лабцентр, где он хотел уволить главного санврача области
- 10:33 Повторит ли Закарпатье судьбу Крыма и Донбасса, или зачем Украине отдельный «венгерский» район
- 10:22 В Украине отреагировали на планы России привлечь украинцев с Донбасса к голосованию за поправки Путина
Мальчик, которого отчим выбросил из окна, до сих пор в реанимации
Пятилетний мальчик, которого в Белой Церкви выбросили из окна квартиры на первом этаже многоэтажного дома, все еще находится в реанимации.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, мужчине сообщено о подозрении по ст. 15, ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей.
В полиции напомнили, что ребенок пострадал от рук сожителя матери — мальчик мешал мужчине смотреть телевизор.
Сейчас полицейские проверяют действия матери малыша — решается вопрос о ее привлечении к административной ответственности по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева, на улице Арсенальной женщина пыталась покончить с собой — она выпрыгнула из окна 4 этажа вместе с ребенком.106
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...