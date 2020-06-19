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Происшествия

В центре Киева женщина выпрыгнула с ребенком в окно: фото с места жуткого ЧП

10:57 19 июня 2020
Место падения

В центре Киева, на улице Арсенальной женщина пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна 4 этажа. Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали историю Дарьи Коневой из Северодонецка, которая обвинила мужа-полицейского в том, что он выбросил ее с балкона.

Как стало известно журналистам ресурса Киев Оперативный, женщину госпитализировали без сознания.

Ребенок тоже выжил, судя по всему, он сильно пострадал, и кричал от боли.

Причины поступка женщины неизвестны.

Появились фото с места происшествия.

Напомним, ранее в Белой Церкви полицейские задержали мужчину, выбросившего из окна квартиры пятилетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

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