- 11:09 На Ровенщине 15-летний водитель сбил насмерть маленького ребенка
- 10:57 В центре Киева женщина выпрыгнула с ребенком в окно: фото с места жуткого ЧП
- 10:44 Ляшко в Житомире не пустили в лабцентр, где он хотел уволить главного санврача области
- 10:33 Повторит ли Закарпатье судьбу Крыма и Донбасса, или зачем Украине отдельный «венгерский» район
- 10:22 В Украине отреагировали на планы России привлечь украинцев с Донбасса к голосованию за поправки Путина
- 10:11 В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: кого это коснется
- 10:04 В Харькове мужчина остановил коляску с ребенком, которая выкатилась на дорогу
- 10:00 Украинцы начали обращать внимание на энергоэффективность, государство должно помогать в этом, — бизнесмен Лищина Сергей Богданович
- 09:47 «Идет на поправку»: отец Хабиба вылечился от коронавируса, но остается в больнице
- 09:37 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:33 Режим Путина рухнет: Пионтковский рассказал о последствиях наступления России на Украину
- 09:28 За сутки в Украине коронавирусом заразилась почти тысяча человек
В центре Киева женщина выпрыгнула с ребенком в окно: фото с места жуткого ЧП
В центре Киева, на улице Арсенальной женщина пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна 4 этажа. Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали историю Дарьи Коневой из Северодонецка, которая обвинила мужа-полицейского в том, что он выбросил ее с балкона.
Как стало известно журналистам ресурса Киев Оперативный, женщину госпитализировали без сознания.
Ребенок тоже выжил, судя по всему, он сильно пострадал, и кричал от боли.
Причины поступка женщины неизвестны.
Появились фото с места происшествия.
Напомним, ранее в Белой Церкви полицейские задержали мужчину, выбросившего из окна квартиры пятилетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.228
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!