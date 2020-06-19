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Политика

Рада назначила министром экологии Романа Абрамовского

11:58 19 июня 2020
Рада назначила министром экологии Романа Абрамовского

Верховная Рада назначила нового министра экологии Украины. Им стал Роман Абрамовский, который до последнего времени работал заместителем министра.

Его кандидатуру поддержали 264 депутатов.

В послужном списке нового министра — работа коммерческим директором ряда компаний в Донецкой области. Так, в 2008—2012 годах он занимал должность гендиректора строительной компании «Укрстальконструкция», которую связывали с Сергеем Тарутой.

В октябре 2019 года он получил должность заместителя министра экологии и энергетики.

Отвечая на вопросы депутатов в Раде, кандидат на должность министра задекларировал намерений реформировать систему управления отходами.

Напомним, накануне профильный Комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру ректора Черниговского государственного технологического университета Сергея Шкарлета на пост министра образования.

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