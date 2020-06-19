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Рада назначила министром экологии Романа Абрамовского
Верховная Рада назначила нового министра экологии Украины. Им стал Роман Абрамовский, который до последнего времени работал заместителем министра.
Его кандидатуру поддержали 264 депутатов.
В послужном списке нового министра — работа коммерческим директором ряда компаний в Донецкой области. Так, в 2008—2012 годах он занимал должность гендиректора строительной компании «Укрстальконструкция», которую связывали с Сергеем Тарутой.
В октябре 2019 года он получил должность заместителя министра экологии и энергетики.
Отвечая на вопросы депутатов в Раде, кандидат на должность министра задекларировал намерений реформировать систему управления отходами.
Напомним, накануне профильный Комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру ректора Черниговского государственного технологического университета Сергея Шкарлета на пост министра образования.78
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