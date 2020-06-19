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Печальное лидерство: в Киеве COVID-19 за сутки заразились почти 100 человек
В Киеве за минувшие сутки, 18 июня, количество зараженных коронавирусом, по сравнению с предыдущим днем увеличилось на 92 человека, 1 пациент скончался. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Напомним, в Украине за сутки коронавирусом заразилась почти тысяча человек.
По его словам, больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Соломенском (14), Оболонском (13), Святошинском (12) и Подольском (11) районах.
Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4176 заболевших коронавирусом, количество летальных случаев достигло 96. Выздоровели с начала эпидемии 1332 человека.
Напомним, 18 июня в киевском госпитале от осложнений коронавирусной инфекции скончался начальник Военно-медицинского центра Западного региона Иван Гайда.77
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