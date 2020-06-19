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Реанимация переполнена: главврач Александровской больницы сделала пугающее заявление
В Киеве резко увеличилась нагрузка на больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, а в Александровской больнице переполнена реанимация. Об этом главный врач больницы Людмила Антоненко сообщила в эфире в эфире телеканала 1+1.
По ее информации, на аппарате искусственной вентиляции легких ежедневно находятся до трех пациентов.
«Переполнено отделение реанимации. Последний месяц 8−9 тяжелых больных, из которых от 1 до 3 инфицированных находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают», — сказала медик.
По ее словам, медики сразу определяют пациентов с COVID-19, отличая симптомы от пневмонии.
Как правило инфицирование коронавирусом сопровождается обширной воспалительной реакцией, а также нарушением свертываемости крови.
Антоненко уверена, что ежедневное увеличение инфицированных больных,
Напомним, за минувшие сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 92 жителей столицы.282
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