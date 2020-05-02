Врач рассказала, от чего зависит успех в лечении коронавируса

Украина

Вылечится ли человек, у которого диагностировали коронавирус или нет, зависит от многих факторов, а не только от оказания ему квалифицированной медицинской помощи.

Об этом в интервью «Левому берегу» рассказала главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко.

По ее словам, значение имеет количество вируса, попавшего в организм. Если его много, то возникает «цитокиновый шторм». И тогда болезнь протекает очень быстро: развивается дыхательная недостаточность, возникает пневмония, как правило, двусторонняя, полисегментарная, тяжелая. Таких больных сразу помещают в реанимацию.

Врач советует при высокой температуре или затрудненном дыхании немедленно вызвать «скорую». Чем быстрее такой пациент попадет в стационар, тем выше шансы на выздоровление.

Медик отметила, что для развития этой инфекции имеет значение возраст, поскольку у людей пожилых чаще всего есть хронические сопутствующие заболевания, которые осложняют течение любого другого заболевания.

При этом, по словам Антоненко, все же возраст не является решающим. Она напомнила случаи из своей практики, когда в начале вспышки поступали молодые больные — 36−48 лет. Два пациента такого возраста умерли в больнице. У одного из них был сахарный диабет и артериальная гипертензия.

Поступили эти пациенты в больницу поздно. Сначала их наблюдали дома врачи, была антибактериальная терапия, но им не измеряли уровень кислорода в крови. Когда на второй неделе болезни оба пациента поступили в больницу, они почти не дышали: уровень кислорода был уже 50 при норме 99−100. Их подключили к аппарату ЭКМО. Но, к сожалению, спасти их не удалось.

Ранее вернувшийся из Италии украинский медик Николай Рыхлицкий подсчитал стоимость лечения COVID-19 в Украине.

Напомним, власти еще в начале эпидемии пообещали увеличенные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, но многие врачи так и не получили доплаты. В связи с этим персонал одной из киевских клинических больниц отказался работать.





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