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В Киеве коронавирус обнаружили еще в семи школах
В Киеве, где ранее учительница школы с позитивным тестом на COVID-19 ходила на работу и успела пообщаться с большим количеством людей., коронавирусную инфекцию обнаружили в еще семи учебных заведениях.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, за последнюю неделю по одному случаю коронавирусной инфекции обнаружили в школах № 270, № 212, № 282 и в лицее № 51.
«Также подтвержден случай в школе № 235 и новый случай — в школе № 197. В школе № 308 коронавирусом заболел завуч. Там всех работников (поскольку много было контактных) отправили на самоизоляцию», — сообщил городской голова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве резко увеличилась нагрузка на больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, а в Александровской больнице переполнена реанимация.263
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