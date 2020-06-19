Экс-министру инфраструктуры Омеляну пытаются вручить подозрение: первые подробности

Украина

Бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, в дом которого недавно нагрянуло с обысками ГБР, следователь НАБУ пытается вручить подозрение.

Об этом Владимир Омелян сообщил в соцсетях, отметив, что он прибыл на допрос в НАБУ в качестве свидетеля, чтобы дать показания в уголовном производстве о снижении правительством портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году.

«Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро- и грузопотока. Благодаря этому снижению, морская отрасль продемонстрировала в 2018−19 гг рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис!» — пишет Омелян

Он также сообщил, что хоть его вызвали в качестве свидетеля, «детектив НАБУ пытается вручить подозрение в том, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета».

«Это, безусловно, прецедент и теперь любое правительство, облегчающее давление на бизнес, занимающееся дерегуляцией, сокращающее ЕСВ и уменьшающие другие налоги, может быть обвиненным во вредительстве», — добавляет экс-министр.

Тем временем в НАБУ заявили, что подозрение было вручено.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил руководство внешнеполитического ведомства отстранить его от выполнения обязанностей в связи с уголовным производством, связанным с делом против пятого президента Петра Порошенко — ему во второй раз сообщили о подозрении в рамках уголовного производства, связанного с назначением замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

118

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter