- 13:30 Кабмин принял новое решение по выплатам переселенцам
- 13:28 В Киеве коронавирус обнаружили еще в семи школах
- 13:18 Реанимация переполнена: главврач Александровской больницы сделала пугающее заявление
- 13:12 Замглавы МИД Божок попросил отстранить его из-за дела Порошенко: что происходит
- 13:02 Решили «поразвлечься»: в Одессе 15-летние подростки жестоко избили и ограбили прохожего
- 12:41 Печальное лидерство: в Киеве COVID-19 за сутки заразились почти 100 человек
- 12:37 Три депутата Верховной Рады вышли из группы "За майбутнє" и вошли в "Довіру": что это значит
- 12:33 Там нет России: эксперт ответил по поводу сепаратизма в Закарпатье
- 12:22 В Украине впервые испытали комплекс "Нептун" с боевыми ракетами
- 12:12 В Минобразования заявили, что готовы к проведению ВНО-2020
- 11:58 Рада назначила министром экологии Романа Абрамовского
- 11:46 Мальчик, которого отчим выбросил из окна, до сих пор в реанимации
Замглавы МИД Божок попросил отстранить его из-за дела Порошенко: что происходит
Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил руководство внешнеполитического ведомства отстранить его от выполнения обязанностей в связи с уголовным производством, связанным с делом против пятого президента Петра Порошенко.
Речь идет о назначении заместителем Службы внешней разведки Сергея Семочко. Дело в том, что именно Егор Божок в свою бытность руководителем этой службы, издал приказ о том, что Семочко приступил к выполнению своих обязанностей.
«Порядочные прокуроры подсветили: генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой „дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко“. Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского „внимания“, попросил об отстранении сам», — пишет Егор Божок в своем Twitter и публикует соответствующее заявление.
Ранее в интервью «Укринформу» Егор Божок рассказывал, что ГБР сообщало ему о подозрении в издании «незаконного приказа». Ему инкриминировали то, что приказ повлек за собой выплату Сергею Семочко зарплаты и предоставление доступа к документам, составляющим государственную тайну. Это было сделано еще 10 апреля. Однако 21 апреля Печерский райсуд столицы, а 9 июня и Апелляционный суд города Киева, рассматривая ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, признали указанное подозрение необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба — безосновательной.
Однако 10 июня ему повторно сообщили о подозрении с некоторыми изменениями — ГБР и Офис генпрокурора Украины теперь утверждают, что все вышеперечисленное Егор Божок совершил «будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П. Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Печерском суде Киева 18 июня состоялось заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко, на котором прокуроры не стали требовать для него арест, а заявили о личном обязательстве. Решение так и не было принято — заседание перенесли на 1 июня.173
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...