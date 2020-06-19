Замглавы МИД Божок попросил отстранить его из-за дела Порошенко: что происходит

Украина

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил руководство внешнеполитического ведомства отстранить его от выполнения обязанностей в связи с уголовным производством, связанным с делом против пятого президента Петра Порошенко.

Речь идет о назначении заместителем Службы внешней разведки Сергея Семочко. Дело в том, что именно Егор Божок в свою бытность руководителем этой службы, издал приказ о том, что Семочко приступил к выполнению своих обязанностей.

«Порядочные прокуроры подсветили: генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой „дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко“. Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского „внимания“, попросил об отстранении сам», — пишет Егор Божок в своем Twitter и публикует соответствующее заявление.

Ранее в интервью «Укринформу» Егор Божок рассказывал, что ГБР сообщало ему о подозрении в издании «незаконного приказа». Ему инкриминировали то, что приказ повлек за собой выплату Сергею Семочко зарплаты и предоставление доступа к документам, составляющим государственную тайну. Это было сделано еще 10 апреля. Однако 21 апреля Печерский райсуд столицы, а 9 июня и Апелляционный суд города Киева, рассматривая ходатайство Офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения, признали указанное подозрение необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба — безосновательной.

Однако 10 июня ему повторно сообщили о подозрении с некоторыми изменениями — ГБР и Офис генпрокурора Украины теперь утверждают, что все вышеперечисленное Егор Божок совершил «будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П. Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Печерском суде Киева 18 июня состоялось заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко, на котором прокуроры не стали требовать для него арест, а заявили о личном обязательстве. Решение так и не было принято — заседание перенесли на 1 июня.

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